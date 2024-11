'Mask Singer' desenmascara por sorpresa a un antiguo presidente como Brócoli

'Mask Singer: adivina quién canta' ya tiene a su quinta máscara desenmascarada: en su tercera entrega ha llegado el esperado turno de Brócoli. El guessing show de Antena 3 ha emitido una nueva entrega de su cuarta temporada este miércoles 23 de octubre. Una gala que ha mantenido la dinámica del doble desenmascaramiento.

De este modo, en el primer grupo de la noche se han enfrentado Mosca, Corazón y Brócoli siendo esta última, que debutaba, la desenmascarada. Recordamos que las tres pistas de palomitas eran: arraso entre los teenager, porque soy uno de ellos, Me encanta estar rodeado de mujeres y las menciones de mi "insta" arden. De este modo, debajo de Aguacate se encontraba el antiguo presidente de Cantabria: Miguel Ángel Revilla.

"Me han escuchado la voz y la voz me mata, ha sido eso. ¿Cómo me voy a mover si no se ve nada dentro?", eran sus primeras palabras tras ser desenmascarado, destacando que tiene 82 años. De hecho, más tarde también destacaba lo complicado que es participar en 'Mask Singer': "Me has hecho pasar momentos durísimos, que calor casi me desmayo, eso no se le hace a una persona mayor", decía a su máscara.

| Atresmedia

Recordamos que Miguel Ángel Revilla es un economista, profesor, escritor y político español, actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Fue presidente de Cantabria entre 2003 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023.

Por lo tanto, Javier Calvo y Javier Ambrossi han acertado, ya que ambos apostaron a que debajo de Brócoli estaba Miguel Ángel Revilla en 'Mask Singer'. Por su parte, Alaska apostaba por Pedro Acosta, mientras que Ana Milán pensaba que era Gorka Ochoa. Además, esto significa que Mosca y Corazón siguen una semana más en la competición.

Recordamos que el estreno de la cuarta temporada de 'Mask Singer' lideró en la noche del miércoles. El programa de Arturo Valls logró 1.051.000 espectadores de media y más de 2,6 millones de espectadores únicos y, con un 14,7%, arrasando frente a todos sus rivales. Lideró, asimismo, en todos los públicos, con un 20,9% en jóvenes y un 24,4% en 25-34 años.