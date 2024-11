Belén Esteban casi cancela su visita a 'El Hormiguero' y ahora desvela el motivo

Prometía ser una de las entrevistas del año, y lo consiguió.La entrevista de Belén Esteban en 'El Hormiguero' sorprendió a muchos, incluso a la propia invitada. Sin embargo, dicha entrevista estuvo a punto de no producirse, por un motivo que la colaboradora de 'Ni Que Fuéramos' no ha dudado en desvelar.

Pocos podían llegar a imaginarse a Belén Esteban apareciendo en Antena 3, ni ella. Teniendo en cuenta que la mítica colaboradora de 'Sálvame' llevaba más de veinte años sin pisar esa cadena. El interés de Atresmedia por Belén Esteban suponía un acontecimiento histórico.

Ante todo pronóstico, Belén Esteban visitó a Pablo Motos en su particular programa, que suele ser competencia directa de David Broncano. Sin embargo, ese día no se emitió 'La Revuelta', pero sí la gala de Halloween de 'Gran Hermano'. Así pues, "la Patrona", como quiere que la llamen ahora, se evitó competir con David Broncano, pero sí lo hizo con Jorge Javier Vázquez.

| Antena 3

Aun así, la invitada estuvo a punto de cancelar su histórica entrevista. "Por la tarde llamé a Óscar, nuestro jefe, y le dije: 'no voy'", confesaba Belén Esteban en 'Ni Que Fuéramos'. La colaboradora se replanteó su visita al programa de Pablo Motos por la trágica situación de la DANA en Valencia.

"Me llamó Jorge Salvador y en medio segundo me convenció", desveló comentando que él fue muy tajante ante su cambio de planes. "Me dice: 'Belén, yo solamente te digo que no te vas a arrepentir. Todos los jueves me voy a mi casa de Barcelona, pero este jueves me voy a quedar porque vienes tú'", compartía emocionada la colaboradora de 'Ni Que Fuéramos'.

Belén Esteban reconoció sentirse bastante nerviosa "porque no conocía el plató", además de tampoco conocer en persona a Pablo Motos. Aun así, esa llamada, por parte del productor de 'El Hormiguero', logró que la polémica colaboradora se tranquilizara y aceptara finalmente.

"Os juro que el corazón me latía... no os lo imagináis. Cuando me presenta y abro esas cortinas de plástico, el corazón no podía más", añadía Belén Esteban sincerándose, tras su paso por 'El Hormiguero'.