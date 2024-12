Laura Fa hace un pronóstico en 'Espejo Público' que no gustará nada a Alejandra Rubio

Este lunes en 'Espejo Público', los colaboradores discutieron sobre las parejas que, según ellos, podrían enfrentar serias dificultades en el próximo año. Nombres como Tamara Falcó e Íñigo Onieva o María Pombo y Pablo Castellanos encabezaban las apuestas. Sin embargo, Laura Fa tomó otro camino al señalar a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia como su opción principal para una posible ruptura en 2025.

Laura Fa no dudó en explicar sus razones, afirmando con rotundidad que la relación de la hija de Terelu Campos y el actor "no va a durar", a pesar de haberse convertido en padres recientemente. Según la periodista, el problema principal radica en lo precipitado de su relación: "Se quedaron embarazados y no se conocían de nada casi. Llevaban cuatro días juntos", señaló, subrayando que esta falta de tiempo para consolidar su vínculo podría ser un factor determinante.

Otro aspecto que Laura Fa destacó fue la responsabilidad que implica criar a un hijo, especialmente en una pareja tan joven. "Superar un hijo es un tema de madurez", apuntó, insinuando que la falta de experiencia y preparación podría generar tensiones insuperables entre ambos.

| Europapress

Además, la situación legal de Carlo Costanzia también fue objeto de análisis por parte de la colaboradora. El actor lleva una pulsera telemática por delitos relacionados con conducción y estafa, una circunstancia que, según Laura Fa, podría dificultar aún más su convivencia. "Cuando empiecen a estar agobiados de estar en casa, Carlo va a empezar a quitarse la pulsera", comentó con tono crítico, dejando entrever que los problemas legales podrían agravar las tensiones de la pareja.

Con todos estos argumentos, Laura Fa no se anduvo con rodeos al afirmar que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia "tienen todos los números de no superar el 2025". Aunque esta es solo una opinión, sus palabras han dejado claro que ve a la pareja en una situación vulnerable.