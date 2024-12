Laura Fa suelta el bombazo que nadie conocía sobre el final de 'Sálvame'

'Sálvame' hizo historia, y la seguirá haciendo. Un año y medio después de su fulminante cancelación, sigue siendo relevante, siendo uno de los programas más gamberros de la televisión. Laura Fa ha sido la última en pronunciarse, desvelando datos que pocos conocían sobre el último programa de 'Sálvame'.

Tras su cancelación, muchos compañeros se quedaron sin trabajo. Sin embargo, ella no ha salido tan mal parada, ya que continuó con sus colaboraciones, tanto en la televisión nacional como en la catalana. Laura Fa colabora, actualmente, en 'Espejo Público', además de seguir con su podcast 'Mamarazzis', junto a Lorena Vázquez.

La periodista se ha sentado ante Arnau Martínez en su podcast 'Chico de revista', para dar una nueva visión sobre el fin del mítico 'Sálvame'. "El último programa fue traumático, para mí no. Pero sé que algunos lo vivieron así por el hecho de que unos se iban a Netflix y otros no", comenzaba Laura Fa.

"En el momento de 'nos vamos a Netflix', yo sabía que no iría, pero porque no soy personaje y buscaba trabajo de periodista", asumía la colaboradora de 'Sálvame'. Aun así, confesó que "hubo compañeros que se sintieron de segunda". No ha querido dar sus nombres directamente, pero Arnau Martínez ha conseguido sonsacarle dos nombres.

| Podcast Chico de revista

Según Laura Fa, Miguel Frigenti y Rafa Mora serían dos de los compañeros que se sintieron de segunda. "Son compañeros a los que les hubiera gustado muchísimo ir y que en ese momento dices: 'Ni voy a Netflix ni tengo a dónde ir'. Entonces, se vivió de dos maneras ese final", sorprendía la actual colaboradora de 'Espejo Público'.

De hecho, ha desvelado que la productora buscaba su fichaje para 'Sálvame' con el objetivo de que hiciera de "follonera". "Pensé: 'Ay, qué divertido', pero hubiera durado una semana, fue cuando hubo la polémica de dividir el 'Sálvame Limón' del 'Sálvame Naranja'. Ya ahí dijeron: 'No, no vamos a traer a esta a liarla parda'", recordaba Laura Fa.

Haciendo memoria por su paso en 'Sálvame', la periodista recordó haber llorado unas "cuatro o cinco veces". "No es tan fácil porque se activa una máquina que acaba expulsando a la gente. Ellos ya están rodando y es difícil entrar ahí, luego ya me hice mi huequecillo", proseguía.

A su vez, confesó una gran "cagada" que protagonizó al contar detalles que no debía. "A la semana, conté cuatro intimidades de ellos en una radio de Barcelona. Cuando volví, me tenían una preparada", insistía Laura Fa, recordando lo duro que era trabajar en 'Sálvame'.