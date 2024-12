María Patiño desvela la verdadera relación entre Carlo Constanzia y Terelu Campos

Carlo Constanzia volvió a aparecer el pasado viernes 20 de diciembre en 'De Viernes', tras el nacimiento de su primer hijo con Alejandra Rubio. Pero, no fue todo como él pensaba, ya que le preguntaron por la nueva concursante de 'GH DÚO 3', su exnovia, Jeimy Báez. Ahora bien, según ha narrado María Patiño en 'Ni que fuéramos', lo peor llegó tras el veto a su suegra, Terelu Campos.

La entrevista del pasado viernes iba a ser una entrevista llena de ilusión por la llegada del pequeño Carlo a la familia Campos. Sin embargo, no fue del todo así, ya que Carlo Constanzia se enfrentó a una encerrona por parte de 'De Viernes'. Por poco no se enfrenta a una segunda, pero el padre del hijo de Alejandra Rubio supo frenarla a tiempo.

María Patiño ha sido la encargada de desvelar la verdadera relación entre Terelu Campos y su yerno, así como el por qué de su veto. "El pasado viernes se anunció la entrevista de Carlo Constanzia. En ese programa, ¿quién trabaja? La abuela Terelu", comenzaba la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

| Mediaset

La dirección de 'De Viernes' pretendía que el inicio del programa fuese espectacular. "Los guionistas y el director estaban pensando cómo empezar el programa. Así que toman una decisión: apertura a las 22 de la noche con Carlo Constanzia abriendo el programa y con una pared partida, donde estará Terelu", seguía contando María Patiño.

Pero, esta decisión no le hizo ninguna gracia a Carlo Constanzia. "Llegan las 21h y Carlo abre la puerta de Telecinco, y el director le comenta esa idea con Terelu. 'No, Terelu a mi lado, no, Terelu no comparte pantalla conmigo', le dijo Carlo", continuaba la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

"El director tiene problemas, así que le dan una segunda opción y es si al final Terelu podría sentarse en el mismo sofá al final de la entrevista. ¿Qué dice Carlo a esta propuesta? No, no quiero a Terelu a mi lado, ni sentada ni al principio del programa", desvelaba María Patiño.

De esta forma, la presentadora de 'Ni que fuéramos' destapaba la mala relación que podría existir entre suegra y yerno. El veto de Carlo Constanzia a Terelu Campos evidenciaría las pocas ganas del joven de cruzarse con la abuela de su hijo. Además, según contaba María Patiño, a Terelu Campos le hicieron saber esta declinación de su yerno a sentarse con ella.