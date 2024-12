Jarro de agua fría para Sofía Cristo por el ultimátum que le da 'Espejo Público'

Las polémicas declaraciones de Bárbara Rey no han dejado a nadie indiferente. Su controvertido testimonio está salpicando incluso a aquellos que están en otras cadenas, como ocurre con su hija. Sofía Cristo ha recibido un toque de atención de 'Espejo Público' por ausentarse durante tantas semanas de su programa.

El fichaje de Bárbara Rey por Telecinco habría complicado todavía más el futuro laboral de Sofía Cristo. De hecho, no es la primera vez que la hija de la vedette se ausenta en 'Espejo Público'. Pero, ante la gravedad del asunto, la dirección del programa está meditando tomar cartas en el asunto por su ausencia.

Así lo hizo saber 'Espejo Público', espacio que estas navidades ha presentado Lorena García, en un video de las rupturas más destacadas del año. "Cositas llevan pasando desde hace tiempo entre Sofía Cristo y Sandra-Ly, y eso que este verano nos llevamos una bronca de nuestra colaboradora.O bueno, excolaboradora, que ya no me queda claro, lleva más de 70 días fuera", bromeaban en el vídeo de 'Espejo Público'.

| Atresmedia

El futuro de Sofía Cristo en 'Espejo Público' estaría en el aire más que nunca. Sus continuadas ausencias han llevado al programa a, para empezar, señalarla públicamente. Así pues, si continúa sin aparecer por su puesto de trabajo, dejarían de contar con ella.

A su vez, no sería el primer desencuentro que protagoniza la hija de Bárbara Rey con 'Espejo Público'. Sofía Cristo ya ha reiterado por activa y por pasiva que no va a hablar de su vida privada en el programa. Además, se encargó de desmentir su rumoreado fichaje por 'GH DÚO'.

"Sabéis que me cogí unos días que se han alargado un poco, lo siento, pero los necesitaba", comenzaba la hija de la vedette. Más tarde, volvía a dejar claro que no ficharía por el reality, como tanto se rumoreaba. "Lo voy a seguir necesitando, yo os echo de menos en serio, digo, estos se van a pensar que he fichado por Telecinco", insistía.

Susanna Griso, por su parte, le agradeció, en su momento, que permaneciera vinculada a Antena 3. "Es un alivio que no te vayas a la competencia", le respondía la presentadora de 'Espejo Público'. Sin embargo, la periodista ya no respiraría tan aliviada, tras ver que la hija de Bárbara Rey sigue sin pisar su programa.