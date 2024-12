Jorge Fernández preocupa a sus seguidores tras sufrir un accidente en sus vacaciones

Jorge Fernández ha protagonizado un desafortunado accidente mientras disfrutaba de unas vacaciones en Baqueira Beret. Pese a que el incidente se saldó con una fractura de costilla, el presentador de 'La Ruleta de la Suerte' se ha encargado de tranquilizar a sus seguidores. El propio Jorge Fernández ha sido el encargado de compartir todos los detalles del percance a través de sus redes sociales.

"Cómo romperte una costilla esquiando de la manera más tonta", escribió Jorge Fernández en su cuenta de Instagram. Todo acompañando la publicación con un vídeo que muestra el momento exacto de la caída.

Según relató, el accidente se produjo de manera inesperada y en una situación aparentemente sencilla: "Todo iba perfecto hasta que de la manera más tonta y en parado. Se me engancha el esquí de arriba con una pequeña rama, pivoto dando un pequeño 'trompo'. Y caigo de costado con el único tronco cortado por alguien que había en toda la bajada".

El resultado de esta desafortunada maniobra fue claro. "Fractura de la novena costilla y se me acabó el esquí por lo menos para mes y medio", explicó el presentador de 'La Ruleta de la Suerte' en Antena 3. Unas palabras con las que ha dejado claro su frustración por tener que interrumpir su afición.

| @jorgefdeztv

Tras compartir su experiencia, no tardaron en llegar los mensajes de apoyo por parte de compañeros y seguidores. De este modo, Jorge Fernández no dejó pasar la oportunidad de agradecer las muestras de cariño recibidas. "Muchas gracias a todas las personas que me habéis escrito para desearme una pronta recuperación. Han sido muchos comentarios y no puedo responder a todos. Gracias de corazón", compartió

El incidente de esquí se suma a los problemas de salud que Jorge Fernández ha enfrentado en los últimos años. El presentador ha hablado abiertamente sobre su batalla contra el síndrome de Lyme, una enfermedad provocada por la picadura de una garrapata, combinada con los efectos de un excesivo nivel de mercurio en su organismo.

