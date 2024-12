Emma García recibe una llamada en 'Fiesta' que la obliga a abandonar el plató

El sábado 28 de diciembre, Emma García vivió un momento lleno de tensión en 'Fiesta'. Durante la emisión en directo, la presentadora recibió una llamada que no solo la desconcertó, sino que también movilizó a todo el equipo. La llamada provenía de Eva Espejo, directora del espacio televisivo, que le comunicó a Emma García que se encontraba atrapada en el baño.

"Estamos en directo, ¿me puedes decir dónde estás?", preguntó inicialmente Emma García al no ver a su compañera en el plató. La respuesta de Eva Espejo dejó a la presentadora completamente atónita: "No me lo puedo creer. No entiendo cómo te has podido quedar encerrada", expresó la comunicadora de 'Fiesta'.

En un intento por resolver el problema sin abandonar el plató de 'Fiesta', Emma García solicitó la ayuda de colaboradores para liberar a la directora. Sin embargo, ninguno de ellos logró abrir la puerta del baño. Ante la imposibilidad de resolver la situación desde el plató, la presentadora decidió acudir personalmente al rescate. "¡Emergencias, por favor!", exclamó Emma García, provocando las risas de los presentes mientras se dirigía al lugar.

| Mediaset

La situación generó una gran preocupación en Emma García en 'Fiesta', ya que conocía que Eva Espejo sufre de claustrofobia. Acompañada por el colaborador Ramón Campos y un Técnico de Emergencias, la presentadora se dirigió al baño de Mediaset decidida a resolver el incidente. Al llegar, no pudo evitar reprocharle a la directora con un tono irónico: "La que has montado no es ni medio normal. ¿No habría otro día para quedarse encerrada en el baño?".

Tras abrir finalmente la puerta, Eva Espejo confesó que todo se trataba de una elaborada broma con motivo del Día de los Santos Inocentes. "Yo esto no me lo esperaba. Nos ha pegado una vacilada. El día que te quedes encerrada, vas a ver quién va a ir", respondió Emma García, visiblemente sorprendida y algo molesta por la situación.

Pese al disgusto inicial, Emma García recordó entre risas:"La única que ha ido a buscarte he sido yo de todos los que estamos aquí", mientras sus compañeros no podían contener la risa. Finalmente, la presentadora dio por superado el incidente y retomó el programa con su habitual profesionalidad. "Ya estamos todo bien y tenemos directora", concluyó.