Joaquín Prat corta a Isabel Rábago por lo que insinúa del hijo de Carmen Borrego

El último programa de 'De Viernes' dejó boquiabiertos a los espectadores cuando José María Almoguera entró en directo durante un homenaje a su abuela. En el plató se encontraban Terelu Campos y Carmen Borrego, su tía y su madre, respectivamente. Sin embargo, la sorpresa no solo fue para la audiencia, sino también para el propio José María Almoguera, según ha revelado Isabel Rábago en 'Vamos a ver'.

Isabel Rábago ha explicado cómo se gestó la intervención de José María Almoguera, aclarando que su participación fue producto de una invitación de la productora. "A mí lo que me cuentan es que recibe la invitación por parte de la productora de 'De Viernes' y acepta por pura cortesía y absolutamente gratis. Él tiene claro que no va a cobrar ni un euro para hablar de su abuela", comenzó detallando Isabel Rábago.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió al hijo de Carmen Borrego fue la presencia de su madre en el plató, un hecho que, según la periodista, José María desconocía completamente. "Y lo que él no se esperaba es que en el momento de la llamada estuviese su madre en plató. Y lo que menos se esperaba aún, y me remito a lo que me dicen, es que los presentadores le invitaran a hablar con su madre", desveló Isabel Rábago, insinuando que hubo cierta manipulación por parte del programa.

"Él en ese momento manifiesta que no quiere dirigirle la palabra a su madre. Se pone muy nervioso y entiende que cualquier cosa que se diga en ese plató se va a descontextualizar. Y él lo único que quería era hablar exclusivamente de su abuela", añadió la colaboradora.

Por otro lado, Isabel Rábago también sacó a la luz otro dato relevante sobre la vida pública de José María Almoguera. La colaboradora confirmó que el joven "tiene representante desde hace un mes y medio aproximadamente y coincide con el cambio de actitud con los compañeros en la calle".

| Mediaset

Al ser preguntada sobre las posibles intenciones detrás de este cambio, Isabel Rábago aseguró: "Hay un plan trazado. Es un representante que conocemos todos aquí en la cadena. Ha traído a los grandes personajes más buscados, que saca dinero y que les asesora muy bien".

Según la colaboradora, José María Almoguera está adoptando un nuevo enfoque en su vida pública, con la intención de gestionar mejor sus intervenciones mediáticas. "El planning es: 'ya soy un personaje público, yo también voy a hablar por mí mismo y voy a cuidar mis intervenciones y necesito alguien que me gestione todo eso'". Además, insinuó que podría haber negociaciones en marcha para que el nieto de María Teresa Campos continúe apareciendo en 'De Viernes'.

Por su parte, Joaquín Prat planteó dudas sobre si José María Almoguera realmente desconocía la presencia de su madre en el plató. "¿Qué no le ha advertido que su madre y su tía no estaban en plató? Yo, de verdad, te puedo comprar muchas cosas, pero tomaduras de pelo no", replicó el presentador. Sin embargo, Isabel Rábago tenía respuesta: "Que estaban en plató se sabía, porque había una promo y se sabía perfectamente. Lo que él no pensaba es que se le iba a interpelar en ese momento".