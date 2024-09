'Deja a mi hijo tranquilo': Carmen Borrego responde a las acusaciones de Paola Olmedo

La tensión entre Carmen Borrego y Paola Olmedo sigue aumentando tras la separación de esta última con José María Almoguera. En 'Vamos a ver', la colaboradora ha respondido de manera tajante a las acusaciones vertidas por su exnuera en una entrevista. Unas duras palabras que previsiblemente tendrán respuesta muy pronto.

El conflicto comenzó cuando Paola Olmedo aseguró que "no le iba a perdonar nunca" por haber sido ella quien diera la exclusiva sobre su embarazo. Sin embargo, Carmen Borrego ha desmentido esa versión, explicando que el anuncio del embarazo fue acordado previamente por ambas partes. Además, subrayó que José María Almoguera, estaba completamente de acuerdo con la decisión: "Hacer eso sin el consentimiento de mi hijo me parecería denunciable", afirmó.

Carmen Borrego también se pronunció sobre la negativa de Paola a perdonarle lo ocurrido: "A mí no me han educado así, a mí me han educado en que uno se equivoca. En el supuesto caso que hubiera hecho algo que te sienta mal, creo que hay que dialogar, sentarse, somos familia... Si con los amigos lo hago, imagínate con la familia".

| Mediaset

Con ironía, Carmen Borrego señaló lo contradictorio de que Paola Olmedo expresara sus críticas a través de una entrevista, la misma vía por la que reclamaba un encuentro para hablar. "Es curioso que ella se queje de una exclusiva que yo di y mediante una exclusiva me reclame a mí hablar", añadió la colaboradora.

Además, Carmen Borrego no quiso dejar pasar la oportunidad de defender a José María Almoguera, lanzando un mensaje directo a Olmedo. "Desde aquí te pido que contra mí, lo que quieras. Deja a mi hijo tranquilo, sobre todo porque es el padre de tu hijo, no te olvides nunca", dijo la colaboradora.

Finalmente, Carmen Borrego también abordó lo que, según ella, fue el verdadero origen del conflicto: la filtración de conversaciones en las que Olmedo hablaba mal de la familia. "El problema de raíz no es la exclusiva, Paola, son los audios, que no reconoces", recordando que nunca la atacó por esas grabaciones, al entender que era una conversación privada. Sin embargo, sentenció que le parecía "terrible que le tendieran una trampa" a su exnuera.