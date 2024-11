Isabel Rábago deja KO a Carmen Borrego con unas palabras que nadie esperaba

La guerra entre Isabel Rábago y Carmen Borrego está más viva que nunca. Ambas tienen que verse las caras en 'Vamos a ver', donde coinciden y acaban enfrentándose en más de una ocasión. La periodista se ha hartado y no ha dudado en lanzarle un órdago a la hija de María Teresa Campos.

El pasado martes 12 de noviembre, la tensión cobró gran protagonismo en 'Vamos a ver', tras el sonado enfrentamiento entre Isabel Rábago y Carmen Borrego. A la colaboradora le sentó muy mal que la periodista defendiera la actitud de su hijo. Y no solo eso, sino que también la culpara a ella de que él quiera comenzar su carrera mediática.

Ambas se atacaron sin piedad, lanzándose serias acusaciones. Isabel Rábago ve a su compañera como la auténtica culpable de que su hijo quiera pertenecer a este mundo. A su vez, Carmen Borrego ve a la periodista como una persona "muy simple", que no se entera de nada.

| Mediaset

Tras esta lucha de reproches, Isabel Rábago decidió llevarse la discusión a las redes sociales, donde le dedicó una 'storie' de Instagram a su compañera. "Muchos compañeros me habéis llamado por estos momentos...", comenzaba la periodista.

"Yo me río, me tomo las cosas según quién me las dice y cada cual se retrata. Yo soy libre y trabajo en un plató donde nadie me coarta mi libertad de expresión", insistía Isabel Rábago. A la periodista le molestó que la madre de José María Almoguera cuestionara su profesionalidad en 'Vamos a ver'.

"Decir que soy simple... Soy muy larga y prefiero callarme porque en mi vida no todo vale; simple, pero feliz. Y no voy a pedir perdón, que tengo nombre de reina", soltaba orgullosa la periodista de 'Vamos a ver'.

Al parecer, a Isabel Rábago le habría molestado que su compañera insinuara que no sabe de lo que habla. La periodista trató de demostrar que sabe mucho de sus temas, confesando que prefiere ser "simple" a quedar retratada como Carmen Borrego.