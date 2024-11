Joaquín Prat se sale del guion y dice lo que muchos piensan de lo ocurrido en Valencia

Joaquín Prat cerró este miércoles 'Vamos a ver' con un contundente mensaje desde Valencia, donde se ha desplazado para cubrir los efectos de la DANA. Tras tres días escuchando testimonios de los damnificados y presenciando la devastación, el presentador no ha dudado en expresar su frustración. Joaquín Prat ha lanzado un enérgico mensaje que interpelaba directamente a las autoridades y su gestión de la crisis.

"Me gustaría ver un rayo de esperanza, pero aquí la gente está de mierda hasta el cuello, esa es la realidad", ha expresado con seriedad. "En dos minutos que te pares, pasa una persona y te dice que necesitan que desembocen las alcantarillas porque es imposible sacar el agua de las casas y de la calle si las alcantarillas no están desembozadas", ha explicado Joaquín Prat, reflejando el descontento de los habitantes ante la falta de una respuesta adecuada.

La situación en la zona afectada es crítica, como ha constatado Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. "Por favor, que no haya tanto coche aparcado o tanta maquinaria pesada aparcada en el lateral porque no les llega la comida. Y necesitan comida caliente", ha instado, visibilizando las necesidades urgentes de los damnificados.

"Carmen me ha dicho que por qué no avisaron antes, porque sacaron a los mayores del centro de día. A su suegro, que vivía en una vivienda social, no le avisaron a tiempo y está desaparecido", ha ejemplificado, poniendo de manifiesto la desesperación que se está sufriendo.

| Mediaset

Joaquín Prat ha hecho un llamado a la coordinación y a una reflexión sobre la gestión de emergencias: "Esto, poco a poco, va mejorando, pero sigue siendo el caos más absoluto. Y esta gente necesita ayuda hoy y va a necesitarla durante muchas semanas e incluso meses. Hay que coordinar un poquito mejor las cosas, esto tiene que invitar a una reflexión profunda", ha recalcado en 'Vamos a ver'.

"Antes, una fuente muy autorizada me decía que, viendo cómo bajaba el agua desde Utiel y desde Chiva, si hubiesen tenido una hora, no habría nadie en la calle, y no habría fallecidos. Habría habido una tragedia en destrozos materiales, pero no se hubiesen perdido vidas. ¿Cómo es posible?", ha cuestionado Joaquín Prat, criticando la falta de previsión en la implementación de protocolos.

| Mediaset

Joaquín Prat concluyó su intervención con una dura crítica a quienes debían haber aplicado las medidas de seguridad ya establecidas. "Hay un protocolo de emergencias aprobado desde el año 2003. Estamos en 2024. Malditos seáis todos los que no lo habéis aplicado", ha sentenciado.

"Hay que estar aquí para ver el dolor de esta gente. Hemos intentado darles voz y hemos intentado reflejar la realidad, pero lo que hay aquí es mucho peor de lo que podamos mostrar en cualquier programa de televisión cualquier periodista", cerró 'Vamos a ver'.