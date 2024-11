La reacción de Carmen Borrego ante los ataques de Isabel Rábago en 'Vamos a ver'

La polémica vuelve a la vida de las Campos. Carmen Borrego ha estallado en 'Vamos a ver', después de que su compañera, Isabel Rábago no parara de arremeter contra ella. Este enfrentamiento se produjo tras volver al foco mediático la extraña relación que tienen madre e hijo.

El conflicto llegó a 'Vamos a ver' tras las polémicas declaraciones del hijo de Carmen Borrego. José María Almoguera respondió a unas preguntas de la prensa en un photocall acerca de cómo se encuentra la relación con su madre. "No ha habido progresos, no ha habido nada, está todo completamente parado y no ha habido avance", confesaba el joven.

Carmen Borrego, a su vez, tuvo que responder a todas las dudas de sus compañeros de 'Vamos a ver'. "Ya dije en su momento que, por mi parte, iba a parar este tema; él ha pedido tiempo, yo se lo he dado y poco más puedo decir. Lo que sí que pido es que dejáramos a mi hija aparte, no pertenece a este mundo y no quiere hacerlo", denunciaba.

| Telecinco

Su sobrina, a diferencia de ella, sí que habló sobre cómo ve la situación entre los dos. "Se sigue alargando esto porque es lo que le compensa y ya huele desde lejos, me da rabia porque mi tía no se lo merece. Si tiene nuevos proyectos y ha cambiado de profesión, me parece fenomenal, pero que no sea a costa de hacer estas cosas", insistía Alejandra Rubio.

Isabel Rábago saltó contra el clan Campos sacando la cara por José María Almoguera. "Él también fue expuesto y las preguntas son normales, yo tampoco veo nada raro ahí", comentaba la colaboradora. "A mí también me preguntan y no entro al trapo", le contestó Carmen Borrego.

"Porque estás todos los días en los medios y has decidido no hablar, pero él va a un photocall, le preguntan cómo están las cosas y dice 'pues sigue mal'. Ya está", pronunciaba indignada Isabel Rábago, consiguiendo que Carmen Borrego reaccionara muy enfadada en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"¿Que yo le he expuesto en qué? Dime en qué, porque ya estoy un poco calentita con este tema. Él dio una exclusiva porque quiso hacerla y yo no he expuesto a mis hijos jamás", insistía la madre de José María Almoguera. La respuesta de Isabel Rábago en 'Vamos a ver' no se hizo esperar.

"Claro que le expones en el momento en el que empiezas a hablar de determinados detalles cuando él todavía no había salido. Habéis hablado de él porque os ha dado la gana y él se ha visto obligado a sentarse",apostillaba Isabel Rábago.

"Qué simple eres Isabel, decir que soy yo la que expongo a mi hijo y la que hablo de mi hijo es ser muy simple. Y no haberte enterado de nada de lo que ha ocurrido en esta historia", zanjaba Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.