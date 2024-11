Antonio Rossi frena en seco a Joaquín Prat tras una pregunta que no se esperaba

La tensión volvió a 'Vamos a ver'. El programa de Joaquín Prat abordó el cumpleaños de Isa Pantoja, en un momento bastante agridulce para la hija de Isabel Pantoja. Antonio Rossi, por su parte, le paró los pies al presentador, tras enfadarle una pregunta que lanzó al aire.

Isa Pantoja se encuentra en uno de sus peores momentos. Aunque no paran de lloverle apoyos a la mujer de Asraf Beno, su familia ni siquiera se preocupa por ver cómo está. Por tanto, no es de extrañar que tampoco se hayan manifestado en su cumpleaños.

'Vamos a ver' analizó este atípico cumpleaños, centrándose, en primer lugar, en María del Monte. A la artista se le preguntó por si había felicitado a la hija de Isabel Pantoja, tras mostrarle su gran apoyo en los últimos días. Aun así, ella rehuyó de mojarse, comunicando que no hablaría de ese tema.

| Mediaset

De todas formas, el enfoque no estaba puesto en María del Monte, sino en cómo Isabel Pantoja reaccionaría en este cumpleaños. Los colaboradores de 'Vamos a ver' comentaron la posibilidad de una felicitación por parte de la tonadillera. Sin embargo, Joaquín Prat fue tajante con su reflexión.

"¿Pero no esperaba Isa que le felicitase su madre?", preguntaba el presentador de 'Vamos a ver' a sus compañeros. Antonio Rossi reaccionó enseguida poniéndose a la defensiva. "No, es que no hay relación, y ya plantear opciones me parece incluso bastante pesado por nuestra parte", defendía el colaborador.

Antonio Rossi se hartó de que sus compañeros en 'Vamos a ver' hablaran de una posibilidad de reconciliación entre madre e hija. "La relación está completamente rota con los dos hijos y ya esta", aseguraba el colaborador.

"Lo tenemos que asumir desde hace mucho tiempo y no podemos seguir jugando con eso porque no es real", insistía Antonio Rossi. El colaborador de 'Vamos a ver' ha tratado de dejar claro que a Isabel Pantoja no le interesa reconciliarse con sus hijos, sino centrarse en su carrera profesional.