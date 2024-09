La gran cantidad económica que gana Steisy en su nuevo trabajo para adultos

Steisy, la andaluza que saltó a la fama en 'Mujeres y hombres y viceversa', ha revelado recientemente el impresionante éxito económico que ha alcanzado gracias a su cuenta en OnlyFans. Patricia Pérez comenzó su carrera televisiva en 2014 y desde entonces ha sido una figura recurrente en el universo de Telecinco, participando en programas como 'Supervivientes' en 2016. Sin embargo, desde el año 2020, ha encontrado una fuente de ingresos muy rentable en la popular plataforma de contenido.

Durante una entrevista en el pódcast "Querido Hater", Steisy no dudó en hablar abiertamente sobre cuánto gana con su cuenta de OnlyFans, desvelando que es su fuente de ingresos estable. "Yo gano un sueldo y podría vivir perfectamente del OnlyFans. Un mes mínimo, sin hacer mucho, sin hacer prácticamente nada, puedo sacar perfectamente 4.000 euros", afirmó con seguridad.

Además, aclaró que todos estos ingresos los declara, y destacó que gracias a los beneficios obtenidos, "me acabo de comprar un chalet". Por lo tanto, Steisy ha dejado claro que gracias a su trabajo en OnlyFans ha conseguido vivir cómodamente alejada de la televisión. Una de las últimas veces que la vimos en pantalla fue como concursante de 'Pesadilla en el Paraíso' y en colaboraciones en debates de los realities de Telecinco.

| Mediaset

La joven, conocida por su desparpajo, también se mostró muy clara sobre su postura hacia la creación de contenido para adultos. "La vergüenza no me paga las facturas. La gente dirá: qué marrana, pero yo vivo en un pedazo de chalet y no me da vergüenza, y si no me da vergüenza, quién me va a ridiculizar", sentenció.

Ya en 2020, Steisy había mencionado que OnlyFans se había convertido en su mayor fuente de ingresos. "Hago eventos, publicidad, trabajo con marcas de Instagram, ya que lo ven más de 800.000 personas con una actividad de más del 40%. También tengo un canal en OnlyFans, una web privada donde comparto fotos y vídeos subidos de tono, que se ha convertido en mi gran fuente de ingresos", explicó en su momento.