'¡Estoy muy mal!': los audios de Maite Galdeano con acusaciones contra Kiko Jiménez

'TardeAR' ha revelado este jueves, 12 de septiembre, unos impactantes audios en los que Maite Galdeano arremete nuevamente contra Kiko Jiménez lanzando graves acusaciones. En los audios, Maite Galdeano responsabiliza a su yerno de haberla alejado de su hija, Sofía Suescun, e incluso asegura que él ha intentado "deshacerse" de ella desde el principio.

"Que no puedo estar aquí tirada, que estoy muy mal. En todo momento, desde el principio, lo que ha intentado ha sido deshacerse de mí. Todo, todo el guion le da: di esto, di lo otro... Se lo decía yo todas las mañanas: esta es la peor rata que se ha instalado ahí conmigo; nos va a costar sacarla, pero mira, al final yo he salido. La Sofía está dirigida por él, por supuesto", afirma Maite Galdeano con contundencia.

Además, Maite Galdeano muestra su incomprensión ante el cambio de actitud de su hija: "No entiendo por qué se le ha ido la cabeza a mi hija así, te lo juro. No entiende que estoy enferma y que me puede dar algo, es que están deseando que me dé algo. He sido una madraza toda la vida y en su conciencia se va a quedar todo lo que diga. No puede ir a un juzgado y sentarse ella a hablar de mí, ¿está loca o qué?".

| Mediaset

Lejos de quedarse ahí, Maite Galdeano sigue atacando a Kiko Jiménez, calificándolo con duros términos y asegurando que su karma le pasará factura. "Porque a Kiko le vaya mal con su madre, que ni se hablan, pues a mí no me va a pasar lo mismo con mi hija. Que gandul, que ciempiés, que asco de tío, colega, le va a venir un karma a ese chaval que no se lo puede ni imaginar, porque Dios lo ve todo".

En uno de los momentos más intensos de los audios, Maite Galdeano se refiere de forma despectiva a su yerno: "Aquí está una aguantando, tú, la chapa de un andaluz... una navarra. ¡Anda! ¡Vete pa’ allá! Como dice él… ¡vete para tu cuchitril!".

Además, insiste en el dolor que le causa el distanciamiento con Sofía Suescun: "Yo no puedo estar aquí tirada. ¡Estoy muy mal! La persona que tú amas en tu vida, por la que has dado la vida, te ha echado de casa… ¡por un rabo!".

Finalmente, Maite Galdeano no duda en recordar las difíciles relaciones familiares que ha vivido, incluyendo su complicada relación con su propia madre. "Que soy tu madre, que has salido por mi canal estrechísimo de abajo en Pamplona. No he tenido apenas relación con mi madre porque me dejó abandonada también, no sentía nada por mí, ni frío ni calor. Mi madre no vino ni a la comunión de Sofía, que me dolió mucho, mi madre no ha hecho nada por mí porque tenía miedo al maltratador de mi marido".