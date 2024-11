Dulce Delapiedra paraliza 'Fiesta' para señalar lo que se llega a decir de Isa Pantoja

La emisión de 'Fiesta' este domingo estuvo marcada por un momento de gran tensión cuando Dulce Delapiedra intervino en directo para defender a Isa Pantoja. Todo comenzó cuando el programa abordó episodios controvertidos de la relación entre la joven y su familia. El debate incluyó testimonios sobre el supuesto maltrato que habría sufrido Isa Pantoja.

Alexia Rivas recordó un episodio en el que Isabel Pantoja presuntamente le cortó el pelo a Isa Pantoja como castigo. Sin embargo, Luis Rollán saltaba indignado: "Llevo escuchando dejando la sombra de la duda de la palabra maltrato, estoy hasta aquí. Si de verdad es así pido que se denuncie porque estoy harto, es demasiado fuerte lo que se está contando para que se quede así. Si esto es verdad me da igual que pasaran 10, 15 años. Que se denuncie".

En este contexto, Dulce Delapiedra llamó indignada a 'Fiesta' para compartir su versión de los hechos: "Me parece muy fuerte que estén jugando con esto toda esta tarde. El episodio ocurrió y es más grave todavía, me callé mi boca por no causarle más daño a mi niña y lo dije bien claro. Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza, me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago".

| Telecinco

"Lo de la manguera es verdad, lo del pelo es verdad y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio cuando intentaron cortarle el pelo a la fuerza, mi niña vino con todo amoratada. Es de vergüenza como la trataron", añadía con contundencia.

La tensión aumentó cuando Dulce Delapiedra se dirigió a Luis Rollán, acusándolo de atacar constantemente a Isa Pantoja. "Tú y la Bollo lleváis muchos años atacando a mi niña... Os posicionasteis con Kiko Rivera cuando atacó a la madre con la herencia envenenada", decía en 'Fiesta'.

Finalmente, Luis Rollán respondió con dureza: "Está mintiendo, jamás he tenido un problema con esta señora... ¿Por qué nunca había dicho que Isabel Pantoja intentó clavarla unas tijeras? Porque no es fácil". Además, Luís Rollán también negó tener relación con Isabel Pantoja y concluyó: "De verdad, para argumentar infórmate y sobre todo de corazón, cuídate".