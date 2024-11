Àngel Llàcer se pronuncia sobre el futuro de Carlos Latre en 'Tu Cara Me Suena'

Este jueves, durante la gala de los Premios Ondas, Àngel Llàcer atendió a los medios mientras sigue en recuperación del grave problema de salud que lo mantuvo alejado de la televisión. Antes de la ceremonia, el carismático jurado de 'Tu cara me suena' habló sobre su recuperación y sus nuevos retos profesionales. Además, también tuvo palabras para la situación de su compañero Carlos Latre en el programa de Antena 3.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Àngel Llàcer expresó dudas sobre si Carlos Latre retomará su lugar en la mesa del jurado tras su paso por 'Babylon Show': "Pues la verdad es que no, no lo sé. Yo creo que no estará. Porque creo que tiene... no tengo ni idea".

No obstante, dejó claro su deseo respecto a quién debería ocupar ese puesto: "A mí me gustaría Carlos Latre. A mí que no me lo cambien y si me lo cambian pues ya se verá". Recordamos que, en la anterior edición, Silvia Abril y Santiago Segura ejercieron de jueces sustitutos, por lo que no sería de extrañar que se apueste por estos rostros.

| Atresmedia

Recordamos que, durante la final de la última temporada, Carlos Latre se despidió de 'Tu Cara Me Suena': "Quiero daros las gracias de verdad. A Tinet Rubira, sobre todo, que me escogió para este programa, a Laia y a absolutamente todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel por el cariño, a todos los concursantes que han pasado por aquí. De verdad, gracias al público, porque este programa me cambió la vida y me da vida".

En cuanto a su estado de salud, Àngel Llàcer se mostró optimista: "Estoy muy bien, aunque todavía estoy de baja. Pero pronto comenzaré a trabajar, así que bien, ilusionado". De hecho, confirmó que su regreso a la televisión, de la mano de TV3, es inminente: "Vamos a grabar pronto. Ahora estoy haciendo unos ejercicios de rehabilitación. Me estoy preparando, porque grabaré 12 días seguidos, porque comienzan 100 catalanes y tiene que acabar uno o una".

Se trata de 'Sóc i seré', un concurso de TV3 que arrancará con 100 participantes, pero sólo ganará 1. Será el catalán más catalán y se llevará el premio final de 17.140 euros. Los concursantes convivirán 10 días juntos, el tiempo durante el cual tendrán que superar varias pruebas. Retos de habilidades físicas, de lengua catalana, geografía, gastronomía, cultura popular o juegos musicales, entre otros muchos juegos y sorpresas.