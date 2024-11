Kiko Rivera dice lo menos esperado al mencionar una reconciliación con Isa Pantoja

El anuncio del segundo embarazo de Isa Pantoja, esta vez junto a su esposo Asraf Beno, ha traído consigo un inesperado gesto de reconciliación por parte de su hermano, Kiko Rivera. A pesar de los conflictos familiares que han marcado su relación en los últimos años, el DJ compartió un mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

"Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. ¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud", escribió Kiko Rivera en sus historias de Instagram, un mensaje que sorprendió a la propia Isa Pantoja, tal como lo reconoció en 'Vamos a ver'.

Días después, Kiko Rivera volvió a hablar sobre su hermana y su situación familiar durante una entrevista en el podcast "Poco se habla", conducido por Xuso Jones y Ana Brito. En el espacio, reiteró que no guarda rencor hacia Isa Pantoja y expresó su deseo de reconciliación: "No tengo nada en contra de mi hermana. Me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias".

| Mediaset

Además, Kiko Rivera dejó entrever su interés en que los hijos de ambos puedan compartir momentos familiares. Aunque reconoce que este acercamiento no será inmediato, aclaró que, por su parte, está dispuesto a facilitarlo: "Yo tiendo mi mano". Sin embargo, también afirmó que no será él quien tome la iniciativa: "No lo voy a buscar, porque no tengo ganas de buscarlo".

Kiko Rivera mantuvo una postura pragmática sobre el posible reencuentro: "Si llega, pues guay, si no sucede pues también guay", comentó. De este modo, ha dejado en manos de su hermana el siguiente paso para retomar el contacto.

Sin embargo, debido a sus últimas declaraciones, todo apunta a que Isa Pantoja no tiene muchas intenciones de reconciliarse con su hermano. De hecho, pese a anunciar su embarazo, la joven tampoco ha recibido ningún mensaje de su propia madre, con la que no logran contactar al no tener teléfono.