David Broncano no duda en decir lo que muchos piensan de su guerra con 'El Hormiguero'

El inicio de semana en 'La Revuelta' estuvo marcado por el esperado pronunciamiento de David Broncano respecto a la controversia con 'El Hormiguero'. El pasado jueves, el programa apostó por emitir un documental sobre ciervos durante una entrevista frustrada. De este modo, David Broncano no desaprovechó la oportunidad para abordar el tema con su característico humor ácido.

El presentador abrió el programa agitando el bombo de siempre, que esta vez incluía un detalle especial: la imagen de un ciervo. "Muchas gracias a toda la gente que vio el documental de ciervos del jueves pasado", comentó entre risas, generando una ovación del público. Ante los ruidos de la audiencia, Ricardo Castella intervino rápidamente: "¿Esto es abucheo o es berrea?".

La ironía continuó con una referencia directa a los datos de audiencia: "Yo me imaginé a Hugh Grant preguntando 'cómo ha ido la audiencia'. Pues hemos ganado por 3 décimas ¿contra quién? contra unos ciervos, señor...", declaró David Broncano, destacando que pese a haber emitido 20 minutos de imágenes de ciervos, lograron un 13,9% de share frente al 14,2% de 'El Hormiguero'.

| TVE

Ricardo Castella también se sumó a las bromas, lanzando una advertencia jocosa: "Un día bajando Despeñaperros te vas a quedar sin frenos, ¿lo sabes no?". Sin embargo, David Broncano no tardó en ponerse serio para señalar lo que realmente le había molestado de las reacciones del fin de semana. "Ha habido un par de cosas que han dicho que me han hecho gracia", afirmó en tono irónico.

El humorista de 'La Revuelta' ridiculizó las críticas por la situación con Jorge Martín: "Dicen 'en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín'. A ver, eso no lo hemos ocultado, es como si me voy yo a mi casa con él a grabar un podcast. Grabar sí que se podía grabar, lo que no se podía es emitir".

Además, lanzó un dardo a quienes defendieron las "presiones habituales" en la industria televisiva. "Una cosa que me ha gustado mucho es lo de que 'estas cosas de presiones con invitados siempre se ha hecho así', es de las frases que más rabia me dan, 'esto siempre se ha hecho así'...", expresó con visible indignación. Ricardo Castella remató la reflexión con una comparación histórica: "Se tenía a la gente esclavizada y ya no se hace así".