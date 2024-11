Belén Esteban se va de la lengua y desvela los detalles del parte de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida tras la llegada de su primera hija junto a David Rodríguez. La sobrina de Isabel Pantoja no oculta su felicidad y comparte constantemente su emoción, recordando también a su padre, Bernardo Pantoja, fallecido hace tiempo. En medio de este dulce episodio, Belén Esteban ha hablado sobre el parto de Anabel Pantoja, revelando detalles cargados de emoción y cercanía.

"La niña es una muñeca", comenzaba diciendo la colaboradora en 'Ni Que Fuéramos', con una gran sonrisa en su rostro. Según explicó, Anabel Pantoja dio a luz el sábado y el domingo ya recibía el alta: "Ella es una persona que le pisas el dedo del pie y ya estamos en el hospital. Pues, oye, dio a luz el sábado y el domingo ya estaba fuera", señaló, destacando la fortaleza de la nueva mamá.

Belén Esteban también compartió cómo fue la madrugada previa al nacimiento: "Llamo yo a David y me llama ella por videollamada. Cada 10 minutos tenía contracciones. Entonces, la madrugada del viernes al sábado se va con toda la familia al hospital. Sus suegros, su madre, David...", relató.

| @anabelpantoja00

La colaboradora no dejó escapar el detalle del momento exacto del nacimiento: "Ella nació... no recuerdo exactamente, pero nació a las 9:50 o las 10:50 de la mañana. Ella ingresó de pie, arreglando los papeles con David. El parto fue rápido, pero las contracciones fueron largas. Entró dilatada ya", explicó Belén Esteban, mostrando admiración por cómo Anabel Pantoja afrontó la situación.

Aunque no estuvo físicamente presente, Belén Esteban permaneció muy pendiente de todo lo que ocurría en Canarias, en permanente contacto con David Rodríguez. "No voy a decir qué me dijo, pero me mandó un audio que lloré mucho. Era de él, de cómo se sentía", confesó emocionada.

| Canal Quickie

Además, la colaboradora destacó que Merchi, madre de Anabel Pantoja, estará en los primeros meses ayudando a la pareja. "Se quedará hasta el 25 de enero para echar una mano a los padres primerizos", comentó.

Belén Pantoja, que considera a la pequeña como su "sobrina", está deseando conocerla en persona. También reveló detalles sobre el parecido físico de la bebé, indicando que se parece más a David, pero con un rasgo especial que le recuerda a Bernardo Pantoja. "Tiene aquí un hoyito (en la barbilla), como tenía él. Tiene narices que mi niña saque el hoyito del abuelo", comentó entre risas.