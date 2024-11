Jarro de agua fría para Carlo Constanzia: Belén Esteban arremete contra sus hijos

La familia Campos no para de acumular dramas. En la recta final de su embarazo, Alejandra Rubio tiene que hacer frente a un duro revés, que no le vendría nada bien ahora. Belén Esteban, por su parte, ha decidido mojarse en 'Ni que fuéramos', comparando su situación con la de los hermanos Constanzia.

Todos los medios se hacían eco de la investigación a Carlo Constanzia di Coostigliole, exmarido de Mar Flores y padre de Carlo Constanzia Jr. El empresario estaría siendo investigado por una supuesta falsificación documental, tras dar la cara por sus hijos Rocco y Pietro. Ambos fueron acusados de intento de asesinato el pasado marzo.

'Ni que fuéramos' se ha adentrado en cómo la familia Campos está afrontando este grave problema. El programa presentado por María Patiño emitió unas imágenes en las que Terelu Campos parecía desconocer el tema. La presentadora defendió a la hija de María Teresa Campos asegurando que ella también cree en las segundas oportunidades.

"Es muy partidaria, como yo, de dar una segunda oportunidad a todo el mundo. Y hablaba de la reinserción como algo fundamental en un estado democrático", declaraba la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

| Canal Quickie

Sin embargo, estas palabras no fueron aplaudidas por todos los colaboradores de 'Ni que fuéramos'. La cara de Belén Esteban se convirtió en todo un poema, algo que Víctor Sandoval destacó en público. "Víctor, ¿eres de la cámara de 'Gran Hermano' que tienes que cascar todo, tío?", preguntaba enfadada la colaboradora.

Acto seguido, se defendió argumentando el por qué tuvo esa reacción ante el discurso de María Patiño. "Yo también tuve una reinserción, pero es que hay gente que no se reinserta nunca. Y seamos realistas, de verdad", insistía alterada la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

"Que te vengan a ti y te maten a una persona, y te digan que se va a reinsertar. O un violador de estos que han salido y que al año ha vuelto a violar. Creo en la reinserción, pero de alguna gente", proseguía Belén Esteban, atacando a los hijos de Carlo Constanzia.

De hecho, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' recordó un episodio en el que Carlo Constanzia narraba en televisión las dificultades de su hijo para dominar las emociones. "Que me digan que este chico, que tenía impulsos desde que era pequeñito, este chico tendrá un problema", exponía Belén Esteban.

Kiko Hernández se sumó a la colaboradora soltando que "lo que está diciendo Terelu es una gilipollez". "Y no hables de segundas oportunidades, que tú, a la mínima, has cortado lazos con amigos tuyos que has tenido toda la vida. ¿Qué segunda oportunidad has dado?", pronunciaba indignado el colaborador.