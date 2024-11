Joaquín Prat plantea el motivo por el que Isa Pantoja se ha sentado en 'De Viernes'

Joaquín Prat ha planteado una reflexión polémica en 'Vamos a ver' tras la segunda intervención de Isa Pantoja en 'De Viernes'. La joven relató episodios traumáticos vividos en Cantora, hogar de su familia. En 'Vamos a ver' analizaron algunos de los momentos más crudos de su testimonio, como "mi madre me dijo 'te voy a devolver a Perú'".

Ante estas duras declaraciones, Joaquín Prat introdujo un controvertido planteamiento: "Hay gente que pensará que se ha visto obligada a contar esto por la intervención de Raquel Bollo y gente que pensará que todo dependía del tamaño del cheque". Este comentario generó una respuesta inmediata entre sus compañeros de 'Vamos a ver'.

Alessandro Lequio fue el primero en contradecirlo: "No, fue una de las entrevistas más desgarradoras que he presenciado en mi vida". Sin embargo, Joaquín Prat insistió en su reflexión: "Lo que tú dices es 'cómo no la vamos a creer', pero la cuestión es: ¿contarlo porque va Raquel Bollo una semana antes o porque es interesante la oferta económica?".

| Mediaset

Antonio Rossi también intervino, recordando el caso de Raquel Bollo y su relato sobre los malos tratos que vivió. "Raquel Bollo también contó lo suyo y ¿recibió rechazo? Y también lo contó en los medios", cuestionó el colaborador de 'Vamos a ver'. Joaquín Prat dejó clara su postura: "Ah, no, por supuesto que no, solo recibió empatía, pero antes de ir a un plató fue a denunciar y tuvo un juicio favorable".

De este modo, Joaquín Prat defendió su posición señalando que no estaba acusando a Isa Pantoja. "Simplemente planteo lo que la gente dice de si lo hace porque va Raquel Bollo y necesita contar la verdad o lo hace porque le pagan por haberlo", dijo el presentador.

"Quien no sienta un mínimo de empatía por esta chica tiene que mirárselo", llegó a decir Alessandro Lequio. "Los motivos me dan igual, son suyos, lo terrorífico es que lo haya tenido que vivir", añadió Sandra Aladro. Finalmente, Joaquín Prat zanjó el tema con un mensaje contundente: "Esa es la clave. ¿Lo que contó era verdad? Yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende que sí".