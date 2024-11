Jorge Martín rompe su silencio con un mensaje dirigido a 'La Revuelta' de Broncano

El jueves 21 de noviembre quedará marcado en la historia de la televisión por el platón de 'La Revuelta' contra 'El Hormiguero'. David Broncano decidió denunciar las presiones que sufren los invitados por parte del programa de Pablo Motos. Según explicó, Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP, no pudo aparecer en su programa debido a presiones de 'El Hormiguero'.

"Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas", afirmó Broncano, dejando entrever que el impedimento venía del equipo de 'El Hormiguero'.

De hecho, según el presentador, no se trata de un hecho aislado: "Nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy... Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia'".

| TVE

Por su parte, 'El Hormiguero' emitió un comunicado calificando lo sucedido como un "malentendido sin mayor importancia". Además, también ha salido a la luz que, tras lo ocurrido, Jorge Martín finalmente grabó su entrevista en 'La Revuelta', pese a que se guardará en el cajón hasta que aparezca con Pablo Motos.

Para zanjar la polémica, el equipo de 'La Revuelta' quiso dejar clara su postura y agradecer al piloto su disposición. "Por si quedaba alguna duda, ayer Jorge Martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo", compartieron desde la cuenta oficial de 'La Revuelta'.

Finalmente, Jorge Martín también rompió su silencio en sus redes sociales, expresando su agradecimiento hacia 'La Revuelta'. "¡Gracias a todo el equipo y al público! Fue una gran noche! Pronto volveré y lo compartiremos con toda la audiencia", escribió en redes sociales.

Recordamos que, tras la polémica, 'La Revuelta' fue segunda opción de su franja en audiencias el access prime time con un 13,6% y 1.788.000 fieles. Por su parte, 'El Hormiguero' lidera con un 15,5% y 1.973.000 desde Antena 3.