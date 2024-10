El corte de Carmen Borrego a Beatriz Archidona en 'De Viernes': 'No vengo a...'

En un esperado reencuentro, Carmen Borrego y José María Almoguera se han reunido en el plató de 'De Viernes' para abordar públicamente sus diferencias familiares. Tras semanas de tensiones y declaraciones públicas, madre e hijo han compartido programa para aclarar sus diferentes problemas. Sin embargo, cada uno ha realizado su entrevista, sin coincidir en plató cara a cara.

"Estoy preparada", aseguró Carmen Borrego momentos antes de empezar las entrevistas, mientras José María Almoguera admitía sorprendido: "En ningún momento me lo hubiera imaginado". La tensión era palpable desde su llegada al plató de 'De Viernes', donde ambos revisaron las controversias pasadas desde diferentes perspectivas.

En el programa, Carmen Borrego expresó su deseo de aclarar malentendidos y defenderse de críticas recientes. "Me gustaría aclarar los motivos reales de este enfrentamiento y algunas cosas que yo no he dicho jamás", desvelaba. Además, respondió a quienes la acusaron de hablar muy mal de su hijo: "Jamás he hablado mal de mi hijo, si no como cualquier madre que un día está enfadada".

| Mediaset

A pesar de intentos por dirigir la conversación hacia un terreno más privado, Carmen Borrego insistió en abordar ciertos temas públicamente: "Es algo que me duele porque me imagino lo que le dolerá a él. Quiero dejarlo claro". Incluso ante las críticas de José Antonio León en 'De Viernes' por la aparición pública tras prometer resolver en privado, Borrego mantuvo su posición: "He venido aquí a una entrevista que estaba acordada, no a solucionar nada".

De este modo, pese a que todos esperaban un cara a cara en el plató de 'De Viernes', esto no ha sucedido. Más allá del inicio, en el que ambos estaban en un extremo del estudio de Telecinco, no han vuelto a estar juntos.

Recordamos que, la semana pasada, 'De Viernes' bajó, pero mantuvo su liderazgo en su franja completa. El programa de Telecinco consiguió un estupendo 14% de share y 974.000 televidentes, con un 11% en su express. En franja de estricta coincidencia, de 22:19h a 00:48h, 'La Voz' (13% y 1.141.000) ganó por la mínima a 'De Viernes' (12,9% y 1.138.000).