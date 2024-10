Carmen Borrego responde a lo que muchos han insinuado de su llamada a 'De Viernes'

La llamada del pasado viernes significó un antes y un después en los últimos acontecimientos de la familia Campos. Carmen Borrego conectó con el programa en un polémico estado para responder a su hijo. La hermana de Terelu Campos se ha sentado en 'Vamos a ver' para responder a las críticas de sus compañeros.

José María Almoguera comenzó 'De Viernes' reconociendo sentirse muy arrepentido de haber privado a su madre de ver a su hijo. Sin embargo, la inoportuna llamada de Carmen volvió a separar los caminos entre madre e hijo. Terelu Campos no daba crédito, tras ver el dudoso estado en el que entraba su hermana al programa mediante llamada telefónica.

El programa de Joaquín Prat invitó a Carmen Borrego a dar explicaciones sobre lo sucedido."Lo siento mucho, me equivoqué y no volverá a ocurrir", soltó la colaboradora de 'Vamos a ver', emulando las disculpas del Rey emérito, cuando tuvo el accidente cazando elefantes en Botswana.

| Mediaset

Sus compañeros de plató intentaron ayudar a la hermana de Terelu Campos justificando su polémica llamada. "Bueno, una mala noche la tiene cualquiera", comentaba Alessandro Lequio. La colaboradora, por su parte, le respondió argumentando que "llevaba muchas malas noches y muchos malos días, y ese día para mí, fue tremendo".

Carmen Borrego aprovechó para desvelar dónde y cómo se encontraba cuando se produjo su intervención. "Estaba en mi casa, en la cama. Llevaba un día absolutamente tremendo y es la realidad. Ya he pedido disculpas, yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más", confesaba la colaboradora.

Aun así, la madre de José María Almoguera reconoció sentirse "súper contenta" de poder reencontrarse con su amado nieto. "Lo he pedido a gritos y sigo esperándolo con los brazos abiertos", admitía bastante ilusionada.

Además, la hermana de Terelu Campos quiso poner fin a los rumores desvelando que ella no llamó al programa, sino que fue el equipo de 'De Viernes' quién se puso en contacto con ella. Antes de cerrar el tema, y aprovechando que estaban desmantelando bulos, el presentador de 'Vamos a ver' fue claro con la colaboradora.

"¿Habías tomado algo?", preguntaba Joaquín Prat, consiguiendo al momento la respuesta de Carmen Borrego. "Había salido a cenar. No, no tenía una botella de Whisky en la mesilla de noche. No venía de una fiesta ni de un after", comunicaba la colaboradora, harta de que dudaran de su estado.