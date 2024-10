Alberto Caballero se pronuncia por primera vez sobre el futuro de 'La que se avecina'

Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', ha compartido recientemente sus reflexiones sobre el futuro de la serie. Unas palabras que coinciden con el estreno del tráiler de la temporada 15, que verá la luz el 18 de noviembre. Esta temporada marca el final del contrato actual con Mediaset España y Prime Video, lo que ha generado incertidumbre entre los seguidores sobre el futuro de 'La que se avecina'.

Alberto Caballero destacó que la mayoría de los mensajes que ha recibido tras la publicación del avance han sido positivos. "La abrumadora mayoría de los mensajes que hemos recibido han sido de alegría y agradecimiento, o sea, bien bonitos", señaló.

Sin embargo, el productor también quiso abordar algunas de las quejas más recurrentes, como las relacionadas con las ausencias en el reparto. "Después de 17 años, ¿no os parece un regalo seguir teniendo en la serie a Jordi, Nathalie, Pablo, Eva, Nacho, Luis, Miren, Loles, Carlos, Petra, Macarena, María..? A mí sí", expresó.

En cuanto a los actores que ya no están en la serie, Alberto Caballero recordó que la decisión de no continuar generalmente ha sido de ellos: "Los actores/personajes que no están, salvo rarísimas excepciones, es porque así lo han decidido ellos, o bien por cuestiones de salud. Como sabéis, hay actores muy queridos que desgraciadamente han sufrido enfermedades graves. Ojalá se recuperen y los podamos tener de vuelta", dijo, haciendo alusión a José Luis Gil, quien sufrió un ictus en 2021.

| Mediaset

Alberto Caballero también mencionó la disposición del equipo a recibir de nuevo a aquellos actores que deseen regresar, citando ejemplos de retornos recientes. "A lo largo de los años ya hemos demostrado que siempre recibimos de vuelta con los brazos abiertos a los que nos manifiestan su deseo de volver a la serie. Lo que no hacemos es perseguir a nadie, bastante lío tenemos", apuntó, refiriéndose a los regresos de Adrià Collado, María Adánez y Luis Miguel Seguí.

Por otro lado, el creador aprovechó para responder a los críticos de la serie o de sus últimas temporadas: "Luego están los que dicen que la serie es una mierda, que está acabada y que deberíamos terminarla. ¿Sabéis a qué me suena? Al año 2007 cuando arrancamos. Las primeras temporadas eran una basura y ahora resulta que eran las buenas. Sorpresas de la vida", dijo con ironía.

"Resumiendo, que aquí estamos. Y seguiremos haciendo la serie mientras nos paguen bien y nos divierta. Total, ya puestos a ir contracorriente…", añadió Alberto Caballero. Unas palabras que generan aún más expectativas sobre su futuro, dado que ni Mediaset ni Prime Video han confirmado sus planes para la serie más allá de la temporada 15.

| Mediaset

Alberto Caballero también respondió a los que comparan 'La que se avecina' con 'Aquí no hay quien viva': "Disfrutad de 'ANHQV', que estaba muy bien y ha envejecido con dignidad. Si no os gusta, no veáis 'La que se avecina', pero no sé por qué me da la sensación de que seguís viéndola... u opináis sin conocimiento de causa". Y añadió: "Y cuando hacemos un guiño no es que pretendamos que se parezca, es que, de nuevo y simplemente, nos divierte".