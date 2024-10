Bárbara Rey interrumpe 'Fiesta' para desmentir los últimos rumores sobre su hijo

Este domingo, 'Fiesta' reveló un polémico mensaje que Bárbara Rey, generando una gran expectación sobre los posibles destinatarios de sus palabras. En el mensaje, la ex vedette fue contundente sobre lo que piensa de la ingratitud. Unas palabras que han generado gran debate en el plató de 'Fiesta'.

"El peor pecado que puede tener un ser humano es la ingratitud. Toda persona que no sea agradecida con aquellas personas que se han portado de maravilla, que les han ayudado a lo largo de su vida o en muchos momentos difíciles y son ingratos y desagradecidos no los quiero a mi lado, nunca, son las peores personas", escribía Bárbara Rey en sus redes sociales.

Inicialmente, Emma García insinuó que podría tratarse de un mensaje dirigido a su hijo, Ángel Cristo JR, que se acaba de casar con Ana Herminia. Sin embargo, la presentadora reconsideró su postura al analizarlo en profundidad: "Estábamos diciendo que puede ser para su hijo, pero va mucho más allá". A esta reflexión se sumó la periodista Nieves Herrero, que afirmó que "el altavoz es más amplio, no solamente se dirige a su hijo sino que va para todas esas personas que han sido noticia en estos últimos días".

| Atresmedia

'Fiesta' siguió abordando el conflicto que mantiene Bárbara Rey con su hijo, destacando que recientemente se admitió a trámite la demanda civil que interpuso por sus palabras en 'De Viernes'. Justo en ese momento, Luis Rollán irrumpió en el plató listo para compartir una conversación reciente con la propia Bárbara Rey. La protagonista le habría aclarado el verdadero objetivo de sus mensajes.

"Me dice textualmente que nunca se me ocurriría poner nada que se refiera a ella porque es alguien que no existe en mi vida", aseguró Luis Rollán´en el plató de 'Fiesta'. Unas palabras con las que dejó claro que el mensaje de Bárbara Rey no iba dirigido ni a su hijo ni a su nueva esposa.

| Mediaset

El colaborador también mencionó que, al informarle de que Ana Herminia estaba en cama debido a una hernia, Bárbara Rey reaccionó de manera sorpresiva. "Me ha dicho 'yo tengo dos hernias, precisamente de las palizas que me dio mi marido…'", dijo, en alusión a las agresiones que sufrió durante su matrimonio con Ángel Cristo.

Finalmente, Luis Rollán detalló quiénes serían las personas a las que Bárbara realmente aludía en su publicación. "Lo que colgué en Instagram es por gente a la que he ayudado y que han sido muy desagradecidas conmigo", mencionando que uno de los nombres compartidos por Bárbara Rey fue José Manuel Parada. Otros nombres, como el de Jenny Llada, también surgieron en el plató de 'Fiesta', aunque Luis Rollán comentó que este último no fue mencionado directamente por Bárbara Rey.