Emma García frena en seco 'Fiesta' por lo que Alejandro Albalá insinúa de Alexia Rivas

Este sábado 26 de octubre, Alejandro Albalá regresó al plató de 'Fiesta' para compartir su versión sobre lo que vivió en Cantora durante su relación con Isa Pantoja. El joven lanzó algunas dudas sobre algunos de los testimonios de su expareja. De hecho, su intervención fue motivo de un intenso enfrentamiento con Alexia Rivas que obligó a Emma García a intervenir para calmar los ánimos.

La gran tensión comenzó cuando Alejandro Albalá intentó explicar las diferencias entre la situación de Kiko Rivera e Isa Pantoja al referirse a las visitas de Isabel Pantoja al hospital. "No tiene nada que ver lo que le dio al hermano con lo que le dio a ella. Entiendo que no le gustó que vaya al hospital porque le dio una apendicitis, pero lo del hermano fue un ictus", afirmó.

"Y lo de que veía los molinos de Cantora desde el hospital, no se ven", ponía en duda Alejandro Albalá en 'Fiesta'. A lo que Alexia Rivas replicó con una corrección: "De Medina Sidonia, no de Cantora". Sin amedrentarse, Alejandro Albalá respondió: "Bueno de Medina Sidonia, da igual no se ven, he estado ahí porque mi padre ha trabajado en ese hospital".

| Mediaset

Además, Alejandro Albalá explicó un episodio en el que Isa Pantoja buscó información sobre su madre biológica "Se plantó en Viña del Mar a hacer una entrevista que era un reportaje para buscar una foto de su madre biológica y ella e Isabel Pantoja se enteró". Sin embargo, Alexia cuestionó esta afirmación: "Eso no fue así para nada".

Alejandro Albalá defendió su posición: "Eso fue así, que era su pareja y lo viví". Alexia Rivas continuó confrontándolo: "Eras su pareja, pero ahora la tiras por todos los platós y yo tengo información". "¿Tú tienes pruebas de todo lo que hablas? Porque que fueras su pareja no te da legitimidad para que todo lo que cuentas sea verdad. Isa Pantoja ha demostrado que no quiere saber nada de su madre biológica", añadía la colaboradora en el plató de 'Fiesta'.

El enfrentamiento que Emma García tiene que frenar en 'Fiesta'

La conversación continuó con Emma García preguntando sobre la dinámica familiar en Cantora. Alejandro Albalá describió la relación como "muy tirante siempre, la tensión se podía cortar con la mirada". Al preguntarle Emma García si eso era "por ambas partes", Alejandro Albalá señaló que principalmente era "con la familia", y añadió que "Agustín era como el mocito feliz, siempre tenía que estar en medio".

| Mediaset

Fue entonces cuando Alexia Rivas le cuestionó la lógica de sus declaraciones al señalar que él también se lucraba hablando de su expareja. "Albalá tú dices que Isa se lucra de su familia y tú estás haciendo lo mismo, estás aquí sentado para hablar de ella y de su familia", dijo la colaboradora. Por su parte, Alejandro Albalá no se quedó callado: "Yo estoy aquí sentado como lo estás tú. Yo estuve casado con ella y sabes la diferencia que tú hablas sin conocerlos y yo al menos los conozco".

La tensión se intensificó cuando Alejandro Albalá le dijo a Alexia Rivas: "A saber de donde vienes tú". Tras estas palabras, la colaboradora le retó: "Sé valiente, no tires la piedra y escondas la mano, yo no tengo ninguna vergüenza de donde vengo, dilo y no seas cobarde".

Ante el aumento de la tensión, Emma García intervino para poner fin al conflicto: "¿Puedo pediros que acabéis?". Finalmente, la presentadora de 'Fiesta' intentó zanjar la discusión: "Escúchame Alejandro, tú estás aquí porque estás hablando de tu vida y tienes todo el derecho, pero vamos a dejar las cosas claras. Ella efectivamente salió en el confinamiento como salió y lo vimos todos y ella ya estaba trabajando. No está aquí porque salió en bragas, esto hay que decirlo y dejarlo claro, ¡ya está!"