Bárbara Rey dispara a Ángel Cristo JR con una contundente frase en 'De Viernes'

Bárbara Rey aún tiene mucho que contar en un segundo especial, ahora centrado en su hijo, Ángel Cristo JR. Tras el impacto del primero, que lideró su franja con un fantástico 16,7% de share, Telecinco emite este lunes 16 de diciembre (22:00h) una segunda entrega de 'Bárbara Rey: Mi Verdad'. El espacio acogerá revelaciones inéditas e impactantes declaraciones de Bárbara Rey en una nueva entrevista concedida en exclusiva y realizada por Santi Acosta.

En esta ocasión, Bárbara Rey responde a las graves acusaciones que su hijo, Ángel Cristo JR, ha vertido contra ella en los últimos meses. "He llorado mucho durante este año, pero ahora he recuperado la paz", asegura la vedette en esta nueva entrevista, en la que reconoce haber superado "los peores meses de mi vida". "Ya no vivo con ansiedad, ahora puedo dormir tranquila", añade.

Bárbara Rey reconoce que nunca pensó que su hijo pudiera hacerle "tanto daño" tras las entrevistas en las que ha sido duramente vejada. Además, muestra pruebas de cómo ha sido realmente su relación y cómo ha ido cambiando en el tiempo. Y narrará la inversión que realizó en su educación o en coches que acabaron siniestrados.

| Mediaset

Asegura haber cuidado siempre por "que no le faltara nunca de nada para que ahora me haga esto". "Por proteger a Ángel he desprotegido a mi hija Sofía y no se merecía todo lo que le ha pasado", confiesa entre lágrimas.

Además, Bárbara Rey hace frente a algunas de las críticas recibidas tras la emisión de la primera entrevista. Afirma que aún hay más detalles que contar sobre su relación con el rey emérito. De hecho, responde rotundamente a los que la acusan de haberse gastado el dinero por su adicción el juego.

También relata uno de los momentos más duros de su vida, el de las agresiones sufridas durante su relación con Ángel Cristo y cómo sus hijos fueron testigos de ello. Desvela hechos hasta ahora nunca contados que incluso obligan a la vedette a detener la grabación de la entrevista en varias ocasiones.

Esta nueva entrevista a Bárbara Rey será analizada en el plató por Alessandro Lecquio, Ángela Portero, Kike Calleja, Terelu Campos y Sandra Aladro. También participarán Boris Izaguirre, Sonia Ferrer y Jorge Borrajo, director de la revista ‘Semana’.