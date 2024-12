Pablo Motos denuncia en 'El Hormiguero' una estafa que sufre Susanna Griso y Chicote

En la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' este jueves 12 de diciembre, Pablo Motos sorprendió a la audiencia al revelar una situación alarmante que afecta a su imagen y a la de otras figuras públicas. La conversación comenzó abordando el caso del asesinato de un ejecutivo de una aseguradora estadounidense y el apoyo mediático recibido por el autor del crimen. Sin embargo, derivó hacia una denuncia directa de Pablo Motos sobre un esquema fraudulento del que ha sido víctima.

Cristina Pardo señaló durante el debate en 'El Hormiguero' que, en España, el apoyo público a un delincuente como el mostrado en Estados Unidos podría tener repercusiones legales. "Pienso que habría medidas legales contra alguien, por ejemplo, que hiciera un merchandising a propósito de un asesinato. Entre otras cosas, porque creo que en nuestro Código Penal entiendo que se podía uno agarrar a algún supuesto delictivo para perseguir eso", reflexionó la presentadora de laSexta.

Fue en este contexto cuando Pablo Motos tomó la palabra para compartir su experiencia. "Mira, te voy a decir. Con mi nombre, con el de Susanna Griso, con el de Chicote, con el de Florentino Pérez están haciendo una estafa. No paran de sacarle el dinero a la gente", denunció.

| Atresmedia

El presentador continuó explicando las dificultades que enfrentan para frenar este tipo de fraudes: "Todos nosotros, los que he nombrado, hemos hablado. Lo hemos denunciado a la policía y la respuesta es: 'Es imposible', porque los que hacen la estafa cambian continuamente de país, de sitio...".

Pablo Motos profundizó en cómo operan estos fraudes, señalando la falta de control sobre los anuncios en medios digitales. "Los que cobran sí que cobran, porque eso está anunciado en prensa, pero tú vas a la prensa y te dicen: 'No, son banners. En los banners nosotros no sabemos lo que ponemos'. Entonces, ponen una mentira. Ponen una estafa con nombre y apellido y la gente se fía de Susanna Griso o de Chicote o de mí o de Florentino. Entonces, la gente compra, son estafados y te dice la policía que no se puede hacer nada".

Ante estas declaraciones, Nuria Roca aportó un enfoque optimista: "Pero entiendo, Pablo, que si los pudieran coger, la justicia recaería sobre ellos. En Estados Unidos, no".