Jenny Llada desmiente a Bárbara Rey en 'De Viernes' y revela su gran problema

Jenny Llada, quien fuera amiga cercana de Bárbara Rey, ha roto su silencio en 'De Viernes', después de que la vedette hiciera polémicas declaraciones en su entrevista documental. En 'Bárbara, mi verdad', relató su relación con el rey emérito Juan Carlos I, incluyendo supuestos beneficios económicos y presiones que sufrió. Además, acusó a Jenny Llada de ceder su vivienda para espiarla.

Visiblemente afectada, Jenny Llada ha contestado con dureza a su examiga. "Yo sí era amiga tuya, pero tú has demostrado que no eras amiga mía ni de nadie. Solo te quieres a ti misma y al dinero", dijo al iniciar su intervención en 'De Viernes'.

La actriz no escatimó críticas hacia Bárbara Rey, calificándola de pusilánime: "No tiene narices a decir las cosas claras y por su nombre. Fue muy cobarde, hablaba solo de muertos y gente que no puede contestarle". Además, restó importancia a las revelaciones de la vedette: "Todo lo que ha reconocido está ya demostrado". Ante estas palabras, la presentadora Beatriz Archidona intervino para matizar: "Vosotros sí podéis contestar".

| Mediaset

En relación con las acusaciones de espionaje, Jenny Llada fue contundente al desmentirlas: "La mentira más grande es que alquilé mi casa al CSIC, no se lo cree ni ella". Sin embargo, aprovechó la ocasión para lanzar nuevos ataques hacia Bárbara Rey, aludiendo a sus problemas la adicción al juego: "Ella tenía una enfermedad, le gustaba el juego".

Finalmente, Jenny Llada atribuyó el comportamiento de la vedette a un supuesto narcisismo que, según ella, habría estado detrás de los chantajes al rey emérito. "Cuando veía programas que presentaban otras actrices, decía que le habían quitado el papel. Creía que todo tenía que presentarlo ella como artista", afirmó, dejando claro el distanciamiento entre ambas.

Cabe destacar 'De Viernes' cae más de tres puntos de share y pierde el liderazgo en audiencias de la noche. El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona bajó en Telecinco a un justo 10,1% y 772.000 espectadores. 'De Viernes', que supera los 3.6 millones de espectadores únicos, es el programa que más aporta a la cadena en el día.