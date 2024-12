Antena 3 muestra las primeras imágenes de Victoria Federica en 'El Desafío'

El regreso de 'El Desafío' está a la vuelta de la esquina y Antena 3 ya ha arrancado su promoción. Aprovechando la semifinal de 'La Voz', la cadena ha lanzado las primeras promos con los concursantes del formato, que será su gran apuesta para enero. Y la gran protagonista ha sido Victoria Federica en el que será su primer gran proyecto televisivo.

Recordamos que la lista de concursantes de 'El Desafío' está formada por Genoveva Casanova, Victoria Federica, Feliciano López, Lola Lolita, Susi Caramelo, Roberto Brasero, Gotzon Mantuliz y Manuel Díaz 'El Cordobés'. Todos ellos serán valorados por el jurado formado por Santiago Segura, Juan del Val y Pilar Rubio.

De este modo, la gran protagonista de la primera promo ha sido Victoria Federica. Como al resto de concursantes la vemos correr y rodeada de fuego para promocionar su participación en 'El Desafío'. Recordamos que ya participó en una primera entrevista en 'El Hormiguero' el pasado mes de septiembre para hablar de su paso por el concurso.

| Atresmedia

"He sacado que me he superado a mí misma en muchas cosas, he hecho cosas que en la vida me imaginé que haría. Ha sido brutal, la mejor experiencia que he hecho nunca hasta ahora", comentó emocionada, destacando cómo esta experiencia le ha marcado.

Uno de los momentos más complicados para Victoria Federica en el programa fue la prueba de apnea, que enfrentó en su primera aparición televisiva. "La más difícil para mí fue la apnea, era mi primer programa, mi primera vez en televisión. Pero hice la marca que hice y creo que si lo hubiera hecho más tarde, hubiera hecho mejor marca que la que hice", explicó.

Recordamos que la cuarta temporada de 'El Desafío' fue líder de la noche de los viernes con un 14% y 1.449.000 espectadores. El formato de Roberto Leal perdió casi tres puntos y 500.000 seguidores respecto a la anterior tanda. Pablo Castellano fue el vencedor, uniéndose a la lista de ganadores de 'El Desafío' formada por Kira Miró, Juan Betancourt y Ana Guerra.