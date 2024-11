Ana Rosa sorprende a Belén Rodríguez con lo que le dice tras enterarse de su cáncer

La portada de Belén Rodríguez ha sido un auténtico jarro de agua fría. Nadie podría imaginarse el amargo titular de la histórica comentarista de 'Gran Hermano'. De hecho, Ana Rosa aprovechó su programa para pronunciarse, nada más enterarse de esta triste noticia.

"Dejo la tele, me han detectado un tumor en la garganta", pronunciaba una rota Belén Rodríguez en la portada de la revista Semana. Una portada que ha dejado a más de uno en shock, incluso a la presentadora de 'TardeAR'. Ana Rosa se dirigió a ella en pleno directo de su programa.

"Para nosotros Belén es como una hermana más. Ha estado con nosotros toda la vida, tanto en una cadena como en otra. Belén, a por ello", confesaba la presentadora de 'TardeAR', afectada tras hacerse eco de la terrible noticia.

De hecho, si a alguien le ha removido esta portada esa es Ana Rosa Quintana. La periodista ya pasó por un complicado cáncer de mama, que la obligó a ausentarse de la televisión todo un año. La presentadora logró superar el cáncer en 2022, volviendo a su programa matutino, antes de mudarse a las tardes con 'TardeAR'.

| Mediaset

"Ahora hay que hacer la biopsia, la resonancia, los cánceres tienen nombres y apellidos. Lo importante es que esté localizado y no se haya extendido", insistía la periodista en 'TardeAR'. Esta noticia ha supuesto un importante mazazo para la comentarista de 'Gran Hermano', tras las muertes de sus padres y su hermano.

"Hay que pensar siempre en positivo, estoy segura que ante el cáncer no hay que tener miedo. Hay que ir al médico, hacer lo que te dicen, no todos los cánceres son iguales. No hablo de esperanza, hablo de certezas", pronunciaba tajante Ana Rosa.

El director de la revista Semana, que estaba presente en el plató de 'TardeAR', aprovechó para dar más detalles sobre la entrevista de Belén Rodríguez. "Es una de esas noticias que no te gusta dar, quiero agradecerle públicamente lo valiente que ha sido. Cualquiera que mañana se lea la entrevista y tenga un mínimo de empatía la va a sentir", aseguraba.

Belén Rodríguez insistió durante la entrevista que "no quería dramatizar", ya que no va con su personalidad. Paloma Barrientos, por su parte, muy amiga de la comentarista de 'Gran Hermano', también aportó más información en 'TardeAR'. "Le cuenta a su ginecóloga lo de la garganta y le manda a un otorrino; casualidades del destino, si hubiese seguido su rutina normal no se habría enterado", contaba la colaboradora.