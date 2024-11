Belén Rodríguez abandona la televisión tras detectarle un cáncer maligno

Belén Rodríguez protagoniza la portada de la revista Semana de este miércoles, donde concede una emotiva entrevista en la que explica las razones detrás de su retirada de la televisión. Tras varias ausencias en el debate de 'Gran Hermano', la colaboradora ha decidido hablar abiertamente sobre el grave problema de salud que está enfrentando.

"Me han detectado un tumor en la garganta", comparte Belén Rodríguez en esta reveladora entrevista, realizada pocas horas después de recibir el diagnóstico médico. La colaboradora no oculta la dureza de la situación: "Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano", confiesa en la revista.

En el reportaje, Belén Rodríguez relata el momento en que comenzó a notar que algo no estaba bien y la decisión que la llevó a acudir de urgencias al médico. También aborda cómo afrontará los meses venideros y comparte quiénes están siendo su mayor apoyo en estos momentos difíciles.

"Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está", añade en una exclusiva que se publicará este miércoles en los quioscos.

Por ahora, Belén Rodríguez ha optado por centrarse en su recuperación. Esto implica apartarse temporalmente de sus compromisos laborales en el debate de 'Gran Hermano' con Ion Aramendi y en 'Fiesta' con Emma García en Telecinco.

Un golpe por el que su círculo de amistades y sus familiares se han volcado con ella, a falta de saber el alcance del tumor. De este modo, en la esperada entrevista detallará con todo lujo de detalles cómo afrontará este duro momento o quién fue la primera persona en conocer su diagnóstico. También cuáles serán sus próximos pasos y el papel que tendrá su familia a lo largo de esta batalla.

Este tema probablemente también se convertirá en uno de los más comentados en los próximos días en los programas de televisión. También estará puesta la atención en las palabras de antiguos amigos, como Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban.