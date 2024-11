Primeras palabras de Kiko Hernández tras conocer el duro cáncer de Belén Rodríguez

Durante la tarde del martes salió a la luz la impactante noticia de que Belén Rodríguez deja la televisión tras ser diagnosticada con un tumor maligno de garganta. Un anuncio que conmovió a todos y que no dejó indiferente a Kiko Hernández, excompañero y antiguo amigo de la colaboradora. El colaborador de 'Ni que fuéramos' se ha pronunciado sobre la enfermedad de Belén Rodríguez.

De este modo, Belén Rodríguez expresó su postura: "Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano". Además, dejó claro que su intención no es dramatizar la situación: "Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está".

| Mediaset

La noticia, que se conoció mientras 'Ni que fuéramos' estaba en directo, puso el foco en la reacción de Kiko Hernández, cuya relación con Belén Rodríguez se ha deteriorado en los últimos años tras una amistad cercana. Sin embargo, al conocer la noticia, el colaborador mostró una actitud conciliadora. "Me siento mal porque dentro de lo que hayamos tenido o hayamos dejado de tener, esto es algo grave y es algo que me duele mucho", afirmó en directo Kiko Hernández.

El colaborador, que ya había recibido la noticia al mediodía, reflexionó sobre la importancia de la vida y las relaciones personales. "El proceso ya lo he llevado porque me he enterado al mediodía. Realmente, cuando ves algo así te das cuenta de donde está lo importante de la vida y donde está lo importante de la amistad. Cuando ves esto te olvidas de todo lo malo y te quedas con todo lo bueno", reconoció.

En sus palabras, el colaborador dejó claro que desea acercarse nuevamente a Belén Rodríguez y brindarle su apoyo en este difícil momento. "A mí me gustaría hablar con ella y decirle que aquí me tiene y que me va a tener si ella quiere para acompañarle en todo este proceso. Hemos tenido muchas diferencias, pero desde luego ahora yo si puedo hacer algo para ayudarla, lo más mínimo, cualquier cosa, ahí voy a estar".

| Canal Quickie

Visiblemente conmovido, Kiko Hernández también recordó los años compartidos con Belén Rodríguez: "Es que me han venido muchos recuerdos, muchas cosas, muchos años. Yo espero que sea algo que lo va a superar, ella es fuerte, ella es una persona fuerte y sé que lo va a superar".

Finalmente, insistió en su disposición para apoyarla: "Voy a estar ahí si me necesita y voy a ayudarla en lo que pueda en este proceso". Estas palabras también emocionaron a Belén Esteban, quien reveló que conocía la noticia desde la semana pasada, cuando la propia Belén Rodríguez se lo comunicó.