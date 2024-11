Alejandro Nieto alarma a sus seguidores con una dura confesión que nadie esperaba

Las redes sociales, al ser grandes altavoces, muchas veces suelen usarse para lanzar importantes comunicados. Así lo ha hecho Alejandro Nieto, informando a sus seguidores de un cambio importante en su día a día. Esta confesión la ha hecho a través de Instagram, donde, a través de stories, ha comentado su malestar.

Alejandro Nieto volvía a la televisión este verano, tras haberse convertido en el flamante ganador de 'Supervivientes 2023'. En esta ocasión, lo hacía para ser concursante de 'Supervivientes: All Stars', consiguiendo un digno segundo puesto. Marta Peñate le arrebató el puesto, convirtiéndose en la ganadora de la edición 'All Stars'.

Volviendo a su confesión, el concursante de 'Supervivientes' narraba cómo, a través de su reciente viaje a Tanzania, arrastraba una importante secuela. "Estoy muy indignado a un nivel brutal porque desde que vine de Tanzania tengo inflamada la cara y no se me alivia", comenzaba Alejandro Nieto.

"Ayer tuve un dolor de cabeza muy fuerte y hoy me he levantado a las 7 de la mañana sangrando por la nariz. No les quería contar nada, pero mi madre se descompuso. Tania y mi hermana me han animado a ir al hospital, aunque me dan rollo", continuaba el concursante de 'Supervivientes'.

| Mediaset

Sin embargo, lo que él no se esperaba es que de nada le serviría acudir al hospital. "A las siete he ido al hospital del Puerto de Santa María y me han hecho perder 3 horas de mi vida.Al final me he tenido que ir porque he llegado a las 7 y han atendido a gente que ha venido detrás de mí", exponía indignado Alejandro Nieto.

"Que yo entiendo que haya gente más urgente, pero se lo he dicho a la de recepción. Si te digo los síntomas que tengo y que he sangrado por la nariz, qué menos que me manden una analítica. Yo no pido más, es algo importante, estoy sangrando por la nariz", insistía el "superviviente".

"Me he empezado a volver loco y me he ido. Como a mí me pase algo y tenga algo malo voy a denunciar al hospital del Puerto de Santa María a muerte", sentenciaba Alejandro Nieto. El concursante de 'Supervivientes' condenaba la actitud de los profesionales del hospital.

"Me voy a gastar todo, lo vendo todo, vendo mi casa y todo lo que tenga para denunciar al hospital, a día 23 de noviembre. A la doctora que está ahí que dice que no tiene importancia y que no es urgente. A esa la voy a denunciar porque no es normal que no me hagan ni una analítica", denunciaba Alejandro Nieto, harto de la situación.