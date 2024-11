Ruth Lorenzo ('El Piano'): 'He hecho lo que me ha dado la gana, con cero de guion'

laSexta estrena este martes 26 de noviembre una de sus grandes apuestas de esta temporada. Se trata de 'El Piano', un nuevo formato presentado por Ruth Lorenzo, la anfitriona perfecta para este espacio musical que emocionará a todos los espectadores. La presentadora coge este nuevo reto en laSexta tras pasar presentar el Benidorm Fest o 'Cover Night'.

De este modo, 'El Piano' recorre distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por Ruth Lorenzo y Mika, que observan su destreza desde muy cerca, en una habitación oculta.

Hablamos con Ruth Lorenzo sobre esta nueva etapa en 'El Piano'. La presentadora nos cuenta sus impresiones y que ha significado para ella este reto profesional. Además, Ruth Lorenzo también confesa si se ha arrepentido de algún proyecto televisivo en su trayectoria, hablando indirectamente de 'MasterChef Celebrity'.

Cuando te ofrecieron el formato, ¿te gustó que te quisieran como presentadora o te hubiera gustado estar también en la otra parte?

| Atresmedia

Es más real ser presentador de este formato. Para mí, ha sido más bonito sentarme con las personas, poder tocarlas y conectar, que estar viéndolo a través de una pantalla. Eso ha sido bestial. De hecho, yo soy super fan del programa. Desde que empezó, yo lo estaba viendo porque me encanta.

La gente que pasa por allí, que se para o no se para, tiene sus huecos libres, hay gente que se emociona o no... El típico señor que va con mucha prisa que mira y se para ... Todo eso es una pasada. Ver la verdad del momento es increíble. Yo creo que encerrada hubiese estado... Lo que querría es salir de ahí.

Esto es un nuevo proyecto tuyo como presentadora, ¿qué te ha aportado?

He hecho otros formatos que sí que me han dejado conducir un programa, por así decirlo, pero siempre está conectado a la música. Con una banda en directo como el Benidorm Fest, que me toca dentro porque ha sido algo que he vivido, como el ir a Eurovisión. Entonces, no me siento presentadora, porque la yo que está en ese escenario es la yo de mi casa.

Hay mucha diferencia cuando me subo a un escenario a cantar, ya que soy muy perfeccionista, quiero que todo salga bien... a la otra. No soy periodista, no tengo una técnica de cómo indagar o llegar a una persona. Yo tengo mi yo de artista, que lo único que sabe hacer es mirar a alguien a los ojos y conectar con esa persona.

| Atresmedia

Ha habido momentos en los que alguien no ha querido contarme algo y yo le he dicho: 'No pasa nada, no lo hagas, siéntate al piano a tocar'. Para mí, es más importante el valor humano que hacer televisión.

¿Has tenido esa libertad? ¿Tú podías decidir?

Yo he hecho lo que me ha dado la gana, con cero de guion. Yo les decía: 'No me contéis nada de las personas, quiero ir descubriéndolas'. Como cuando te sientas a un vuelo, te sientas con alguien y comienzas a hablar con esa persona y eso es una pasada.

¿Te has empapado del formato original?

Soy fan del formato original. Algo que me encantaba es que yo lo veía en la antitele, era como un documental en la estación. Y muchas veces yo me preguntaba: '¿estará preparado?'. Es tan espontáneo que lo ves y dices 'no puede ser', pero es.

| TVeo

Nos pasó en una de las estaciones, que alguien que pasaba por ahí se sentó al piano. Todos los cámaras cogieron las cámaras corriendo . ¡Cómo tocaba el piano ese ser humano! Me acerqué a preguntarle y me contó una historia que dices 'no puede ser'. Eso es lo bonito, eso es magia.

¿Te gustaría seguir haciendo de presentadora? ¿Tienes algún proyecto que te gustaría presentar?

Si hubiese más formatos de este estilo que no buscan el sensacionalismo, sino que buscan el compartir, me encantaría poder estar. Tengo la suerte de que como no es mi primera profesión, tengo la libertad de poder decidir. Decir 'lo siento, quiero hacerlo', o 'lo siento, no quiero hacerlo'. Tengo que conectar primero con el formato y ver si me veo ahí.

Igual que ahora que me he estrenado como actriz y me han pasado un montón de cosas. Papeles, musicales... No he sentido ninguno hasta que he hecho 'Medusa'. Me lo estoy planteando como que quiero hacer cosas que conecten conmigo y que me dejen mostrar la verdad.

| Atresmedia

Habrás podido rechazar cosas que te habrían dado repercusión, ¿no has tenido problemas en rechazar proyectos si no te ves en ellos?

Yo creo que eso es lo más importante. Luego te dicen cosas que piensas: 'uy no debería de haberlo hecho'. Muchas veces se dice que la gente no tiene memoria, pero yo sí. Entonces, quiero hacer cosas que me llamen. Evidentemente, todos necesitamos trabajar, pero, por suerte, estoy haciendo conciertos, otras cosas... Esto, que para mí, es un regalo, porque nunca pensé que podía llegar a ser presentadora, y me emociona muchísimo.

¿Te has arrepentido de algún proyecto?

No, por suerte, siempre intento hacer cosas que conecten conmigo. Es verdad que a lo mejor digo: 'no tendría que haber hecho eso'. No sentía de corazón que debía hacerlo. Pero, la gran mayoría de formatos en los que he participado han sido formatos musicales, menos uno de ellos ('Masterchef Celebrity') que me ayudó muchísimo en un momento clave que era cuando estaba en toda la separación de mi representación. Ese formato me ayudó económicamente mucho para poder salir de esa situación. Fue un regalo para mí, porque solo hice tres programas, pero me ayudó muchísimo porque pude recuperarme para salir con fuerza.

| RTVE

¿Es importante la carga económica para poder seguir siendo artista independiente?

Mis discos me los produzco a través de todo lo que hago y es una gestión. Como diría Lali, una artista a la que yo quiero muchísimo, y que tiene mucho carácter, todo lo que gana ella haciendo series, lo invierte en su música. Era la manera que tenía de poder hacer su música y de plantarle cara a las discográficas.

Yo me autogestiono de esa manera y estoy súper feliz. Me he ido a Inglaterra a grabar mi disco. He grabado con mi banda en directo en cinta analógica, algo que ya no se suele hacer. Estoy haciendo un discazo de rock con una banda increíble. Estoy haciendo lo que quiero realmente.

Aunque la televisión es un plan B que tienes aparte de la música, ¿estás pendiente de los datos, de las audiencias, de la competencia...?

Me lo tomo de una manera más ligera. Al final, si el trabajo que se ha hecho es un trabajo bien hecho y que se ha cuidado, me llevo eso. Porque la imagen que queda la ves y dices 'jo, qué bonito'. Evidentemente, lo que me encantaría es que todos esos formatos que se han hecho con tanto amor tuviesen mucha audiencia para que perduren en el tiempo, más allá de que esté yo o se cambie de presentador. Ojalá todo el mundo se enamore de este formato. Es tan de verdad, tan cuidado, tan protector... Alejándose de ese sensacionalismo y haciendo algo que conecte sin pretensión. Joder, es precioso.