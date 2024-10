Francisco Ortiz ('A Qué Estás Esperando'): 'A los cuatro les une la necesidad de amar'

Eva Ugarte y Francisco Ortiz presentan '¿A Qué Estás Esperando?', una comedia erótico - romántica, basada en las novelas de Megan Maxwell. La última gran baza de Atresmedia ya está disponible en atresplayer y, próximamente, verá la luz en el prime time de Antena 3.

Los dos actores nos han ofrecido unas declaraciones para TVeo en las que nos adelantan un poco más sobre sus personajes. Daryl (Francisco Ortiz) es un prestigioso piloto que deja su soltería, tras enamorarse de Carol (Eva Ugarte), una azafata de vuelo con mucho desparpajo. La serie se completa con los dos protagonistas, el también piloto Can (Rubén Cortada) y la imprevisible Sonia (Adriana Torrebejano).

Para empezar, ¿por qué aceptasteis la serie?

Eva Ugarte: Está basada en dos novelas de Megan Maxwell, "¿A qué estás esperando?" y "Tampoco pido tanto". El proyecto a mí me llegó a través de castings y desde el casting ya se veía que iba a tener mucha carga sexual. No sabíamos que era de las novelas, pero sí sabíamos que iba a tener mucha carga sexual. Luego ya me enteré de que se basó en las novelas, me pareció todo muy divertido, que iba a estar muy cuidado, que iba a haber muchos retos… Y acepté.

Francisco Ortiz: En mi caso, igual. Me llegó a través del proceso de casting, y enseguida muy buena conexión con David Martín (el director), al que tengo que agradecerle la confianza, pese a las dudas del principio. Cuando le entra algo entre ceja y ceja es muy fiel a sus propias ideas. Su confianza fue maravillosa. Cuando me enteré de que Eva Ugarte estaba también en el proyecto, todo fue para bien. Cada factor nuevo que íbamos viendo, nos iba aumentando las ganas de trabajar.

| Atresmedia

¿Habíais trabajado antes juntos o ya os conocíais? ¿Cómo ha sido trabajar codo con codo?

Eva Ugarte: Nos conocíamos de la escuela RESAD de Madrid, pero no habíamos trabajado juntos ni tampoco nos conocíamos mucho. De vista, conocemos los trabajos del otro...

Francisco Ortiz: Dio la casualidad de que muy recientemente había visto su último trabajo en serie y ya me estaba quedando muy impresionado por su trabajo. Me estaba gustando muchísimo. El día que me enteré de que iba a hacer prueba, cuando la vi, solo pude felicitarla por el tremendo trabajo que estaba haciendo. Para mí, fue todo un honor saber que iba a pertenecer también a la serie, y que íbamos a compartir trama.

En la serie, vuestros personajes hablan de sus respectivas familias, ¿cuánto se parece cada uno a su familia?

Eva Ugarte: Carol no se parece mucho a su familia, pero no se entiende a Carol si no conocemos a su familia. Es un juicio muy chulo, está muy bien escrito. No entendemos bien a Carol y la prejuzgamos en que puede ser miedo al compromiso, o que esconde algo. Y ya luego en el desarrollo del personaje y de la trama, cuando conocemos a su familia, descubrimos qué pasa ahí, cuáles son sus miedos... Realmente, a mí es lo que más me gusta de la historia de Carol. Tiene mucha más profundidad de lo que parece.

Francisco Ortiz: Mi personaje tiene una familia bastante desperdigada. Tiene sus problemillas familiares, su madre y hermano siempre andan ahí a la gresca. Hay un puntito en el que mi personaje puede entender a Carol, sabe de lo que habla (risas).

| Atresmedia

Eva Ugarte: La familia es algo muy importante en esta serie.

Francisco Ortiz: Este tema esconde sorpresas.

Siendo tan distintas las dos parejas, ¿qué les une?

Eva Ugarte: El sexo, que es lo que inicia todo. Es el catalizador que hace que pase todo eso... ¡Y que se quiera casar!

Francisco Ortiz: No tanto como pareja, sino, lo que les une a los cuatro es la necesidad de amar y de tener a alguien al lado que se merezca que el otro le ame. Tener a alguien merecedor del amor que están deseando ofrecer. Eso es fundamental.

Vuestros personajes se enfrentarán a muchos miedos e inseguridades, ¿forman una pareja sólida o llena de grietas?

Eva Ugarte: Una pareja que se conoce de hace poco tiempo, de hace unos meses, y que se quiere casar, sólida todavía no es. Pero, sí que viene muy fuerte. Es una pareja que ha tomado una decisión muy bestia, desde un lugar muy bestia, y luego ya iremos viendo cómo va eso. Los lectores tienen más pistas (risas).

Francisco Ortiz: ¿Qué es la solidez? Una ilusión. Y los sueños, sueños son (risas).

| Atresmedia

¿Os habéis sentido identificados con vuestro personaje?

Francisco Ortiz: En algunas cosas, quizá. En la ansiedad, en las ganas de formar una familia. Daryl me parece muy entrañable porque, en su ADN, van impresas las ganas de proteger, de cuidar y de formar un espacio seguro que sea bajo su responsabilidad. Tiene muchas ganas de eso.

Francisco, te hemos visto en muchas series de época como ‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Amar es para siempre’, ¿sientes que a los actores que aceptáis hacer series de época os pueden encasillar?

Francisco Ortiz: A la vista está que no es así. La época no es un género en sí mismo, es donde se localizan las historias, pero no es nada más que eso. Es más, creo que muchas veces trabajar la época como si tuviera un lenguaje propio, es un error. Como personas, nos diferenciamos muy poco de alguien de principios de siglo.

¿Qué acogida creéis que tendrá en audiencias? ¿Veis posible una 2ª temporada?

Eva Ugarte: Esperemos que vaya muy bien con la audiencia para que se desarrolle una segunda temporada.