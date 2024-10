Miguel Ángel Muñoz ('Pekín Express'): 'Te enganchas, te atrapa y no te suelta'

'Pekín Express' vuelve a lo grande,ocho años después de su última temporada. Sus últimas ediciones estuvieron presentadas por Cristina Pedroche. Ahora es el turno de Miguel Ángel Muñoz, que se incorpora como maestro de ceremonias de una edición especial que introduce una novedad: la incorporación de famosos.

El actor Miguel Ángel Muñoz se pondrá al frente de este reality en el que los concursantes vivirán al límite pasando muchas penalidades. El programa estará disponible a partir del domingo 20 de octubre en HBO Max, bajo una emisión semanal.

¿Qué vamos a encontrar en esta nueva edición de 'Pekín Express' que no hayamos visto antes?

Este año las cosas se hacen de manera diferente, y yo creo que mejor porque la tecnología ayuda. Antes no había drones para hacer planos tan bonitos de las ciudades y presentarlas como se hace en esta edición. Creo que es bellísimo a nivel estético, que se muestren tres países que te dan ganas de visitarlos, y lo más importante, que esto va para una plataforma.

Son 55 minutos, donde está lo mejor de lo mejor de todo el material que se ha rodado a lo largo de un día con 14 personas seguidas por una cámara. Menos dormir, se graba todo. Eso multiplícalo por cada etapa y quédate con un total de 55 minutos. Está hecho de tal manera que te enganchas, te atrapa y no te suelta.

La otra cosa más importante es que está lleno de humor, está muy divertido. Los concursantes son maravillosos, se han dejado la piel, el alma, la vida, las risas, las lágrimas... Y eso hace que sea muy interesante, divertido, y de que te quedes con ganas de ver los siguientes capítulos. Con muchas ganas de que se emita ya, de que llegue el 20 de octubre, porque lo voy a disfrutar un montón.

| Max

¿Te preocupa que te comparen con presentadores anteriores, como Cristina Pedroche o Raquel Sánchez Silva?

No, en absoluto, porque han pasado muchísimos años. Lo que hablamos desde el principio que hizo que llegáramos a un acuerdo es la propuesta de que pudiera ser yo, llevar mi esencia a este formato que me va tanto. Esto no era contratar a un presentador, sino contratar a una persona que le divirtiera, que le apeteciera, que le gustara la aventura, viajar, jugar... Y esa es mi vida.

Ya desde el guion hemos trabajado en que yo estuviera, no en lo más natural posible, sino como si no hubiera una cámara. La única parte así un poco más formal es cuando estoy diciendo "bienvenidos a Vietnam, una ciudad con 9 millones de habitantes..." Hay una parte informativa, pero es decirla desde como yo la diría a un amigo o cómo me divertiría hacerlo.

¿Has podido hablar con alguna de ellas?

No he hablado con nadie. Tengo ganas de encontrarme a alguno de los presentadores anteriores, a ver cómo fue su experiencia cuando lo hicieron para compararla con la mía.

¿Por qué aceptaste presentar 'Pekín Express'?

Me encanta viajar, me encantan los retos. Tengo más de 150 juegos en mi casa, organizo gymkanas, hago partidas de lobos... Es perfecto. Muchos de mis amigos me dijeron: "es que te va al pelo". No podría decir que no. Todo encajaba como un puzzle.

| HBO Max

¿Cómo ves el casting? ¿Has trabajado con alguno antes o lo conocías?

Conocía al 80%, menos a Alba y Álex, y a Quique, la pareja de Álex de la Croix. Al resto, prácticamente, los conocía a todos. Bueno, a Ángel, la pareja de Gonzalo no lo conocía personalmente, pero, me han sorprendido todos un montón.

Yo empecé a verles desde los primeros castings y ya me enamoré de todos ellos como pareja porque las sinergias entre los dos han sido estupendas. No tienen nada que ver, son el día y la noche, entre los miembros de la pareja y entre las demás parejas. Me he divertido mucho con ellos.

¿Irías como concursante a 'Pekín Expresss'?

A un formato así, iría por supuesto. Pero, en este caso, tengo la suerte de ser el conductor de carrera, y espero que hagamos una segunda temporada o más, y repetir esta aventura unas cuantas veces. Como concursante solo lo puedes vivir una vez, pero el formato me va. La aventura, lo trepidante que es, el buscarte la vida... Es algo que está en mi naturaleza.

Yo, más que 'Pekín Express', vivo un "Pekín Estrés" porque a la vez que 'Pekín Express' estaba haciendo la serie 'La Moderna'. Bueno, primero venía de Australia de estar un mes allí. Que por cierto, la han nominado a un premio internacional. Veremos a ver qué pasa en noviembre, estamos muy contentos. De ahí paré un mes. Mi vida es igual que 'Pekín Express', pero sin pruebas.

¿Con quién irías?

Con mi amigo Perico. No es actor, pero es uno de mis íntimos amigos y personas más importantes de la vida. Tremendamente divertido y caótico. No es el perfil perfecto para ganar. Es el perfil perfecto para pasártelo bien y ya luego para que el espectador se lo pueda pasar bien, de cómo nos desesperaríamos.

Yo perdería los papeles con él y él seguramente conmigo. Creo que tendríamos suerte de llegar muy lejos. Me lo llevaría a él sin lugar a dudas. Sería el caos personalizado.

| Max

¿A quién te gustaría ver en una futura edición de 'Pekín Express'?

A un montón de compañeros y compañeras. Me gustaría ver a Dani Martín, a Luis Tosar o incluso a David Villa. Así por decirte tres perfiles muy distintos.

Aprovechando que han vuelto los realities de anónimos, como 'Gran Hermano' u 'Operación Triunfo'. ¿Crees volvería a tener cabida un 'Pekín Express' original con anónimos?

Sí, a mí me encantaría. Normalmente, las personas conocidas son desconocidas, porque cuando tú les ves ahí ves a otra persona que al final solo has visto en sus trabajos o en su actividad profesional. Ves a una persona buscándose la vida con un euro al día, sufriendo, llorando, suplicando... Y son anónimos.

Realmente no conoces a Canco Rodríguez, a Gonzalo Miró o a Miriam Díaz Aroca. Conoces a una mujer de 60 o a un hombre de 40 y pocos. Lo que menos te importa es que sea actor, porque él lo está viviendo como un anónimo.

Se filtró que ibas a presentar 'Next Level Chef' en Telecinco, ¿qué había de verdad en esa noticia y como vives que se filtre algo que finalmente no ha ocurrido?

No les doy bola, solamente me fío de medios de fuente fidedigna. Paso del tema.