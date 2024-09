Max presenta el regreso de 'Pekín Express', que ya tiene fecha de estreno

Max se ha estrenado en el FesTVal de Vitoria Gasteiz con la presentación de 'Pekín Express'. Capitaneado por Miguel Ángel Silvestre, siete parejas de famosos se han embarcado en un viaje inolvidable por tres países. 'Pekín Express' llegará el domingo 20 de octubre con dos entregas de estreno, mientras que el resto llegará de forma semanal hasta completar las nueve.

Catorce concursantes pondrán a prueba su preparación física y mental, e incluso sus propias relaciones, para participar en la aventura de sus vidas. Vivirán un recorrido 2.500 kilómetros, empezando en Vietnam, pasando por Laos hasta Camboya.

"Hemos hecho una apuesta por un formato que es grandísimo. Es una combinación única de viaje, aventura, competición, reality. Da una solidez y fuerza a un formato que lleva 20 años triunfando en todo el mundo", explicaba Alberto Carullo, VP MAX Local Original Production Iberia & Italy.

"Existe esa fuerza y base del formato, que es muy importante, que también tiene la capacidad de incorporar novedades a este formato tan querido para los fans. Esa base tan sólida nos permite cambios, como la creación de parejas de famosos", añadía el directivo.

| HBO Max

"Hemos creado un equipo de más de veinte personas que han trabajado 7.200 horas para seguir a estos monstruos. Es muy difícil cubrir todo, pero creo que lo hemos conseguido con creces. Queríamos competitividad, realidad, y creo que lo hemos logrado. La lluvia es protagonista de esta edición de 'Pekín Express', horrible para los concursantes, pero maravilloso para el espectador, ya que le agrega una gran epicidad", explicaba Pablo Abelendo, director de contenidos de Warner Bros ITVP Spain.

Recordamos que las parejas son Octavi Pujades y su hija, Gonzalo Miró con un amigo y Miriam Díaz Aroca y su hija. También Álex de la Croix y un amigo, Alba Paul y Álex Domènech,Canco Rodríguez y un amigo, Gemma Mengual y Gisela Rovira

"Tenemos una pareja ganadora, pero creemos que tenemos dos más. Para empezar, Miguel Ángel, que le ha puesto el alma y es el director de carrera ideal para este formato. Pero también los fans de 'Pekín Express' van a estar muy contenidos por el regreso y vamos a contentar a los viejos, pero también vamos a enganchar a nuevos", añadía Abelendo.

De este modo, Miguel Ángel Muñoz se mostraba muy entusiasmado con el formato: "He cumplido un sueño que no estaba en mis planes. Lo que más me gusta es salir de mi zona de confort, viviendo una de las mejores experiencias de mi vida. Hemos trabajado una barbaridad, los concursantes han sufrido una barbaridad, pero también se han alegrado".

"Cuando tuve las primeras reuniones les dije que necesitaba formar parte de esto. Quería saber si todo era real y si había justicia y también quería ser partícipe de las máximas decisiones posibles, porque me iba a dejar el alma. Me he dejado el alma, la energía y también muchos kilos. Viendo varios episodios puedo decir que vais a flipar, porque es divertido, intrépido, hay emoción", añadía el presentador.