Andrés Velencoso ('Regreso a las Sabinas'): 'Ha sido muy duro hacer una serie diaria'

Disney+ ya ha estrenado los primeros episodios de su ficción original 'Regreso a Las Sabinas'. Se trata de una serie diaria que emitirá un capítulo de lunes a viernes a partir del 14 de octubre, hasta completar los 70 episodios. Natalia Sánchez y Andrés Velencoso son dos de los protagonistas de 'Regreso a las Sabinas', que está producida por Diagonal TV.

De este modo, en el marco del FesTVal, hablamos con Andrés Velencoso, que nos desvela todos los detalles de 'Regreso a las Sabinas'. Además, también confiesa como fue justo después saltar a 'Eva & Nicole'.

Es un proyecto novedoso y arriesgado. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te lo proponen?

Para mí el formato diario, porque era la primera vez que iba a trabajar en una serie así. Tenía unas ganas enormes de trabajar con Jordi Frades, con Diagonal, con el proyecto de Disney+, que es lo que es, y con este elenco. Querían hacer una serie premium, cuidarla y no puedes decir que no porque es un caramelo.

Cuando yo entré estaban ya Miquel Fernández, Nancho Novo, Natalia... Así, de los más protas y otra parte del elenco.

¿Qué expectativas tienes sobre el éxito de 'Regreso a las sabinas' al ser de una plataforma asociada a un público más infantil o familiar?

Yo creo que vamos a estar dentro de un grupo muy potente, nos hemos colado con un formato nuevo y yo creo que el éxito es haberla hecho. El éxito es que el proyecto saliera adelante, lo hagamos, y que no haya pasado absolutamente nada, porque todos los astros se han alineado para que podamos hacerla.

Parece mentira, pero es muy complicado hacer esto. Es un proyecto muy ambicioso en todos los departamentos, desde arte, a peluquería, es un currazo brutal. Y que se haya hecho ya es un éxito.

Yo he visto cinco episodios y a mí me han gustado y yo no diría que soy un fan o un espectador de series diarias. A mí me han gustado y me han enganchado. Mi hermana también ha visto los cinco y también está enganchadísima y no quería que se lo quitara. Es un melodrama clásico, con amores, desamores, traiciones... Con unos giros en los guiones brutales y, además, es tan bonita...

¿Te gustaría seguir por este camino y hacer otras series diarias tras esta experiencia?

Ostras, para mí ha sido muy duro, ¿eh? Hay gente que lo lleva de una manera, pero yo estuve seis meses viviendo por y para. Ostras... Fue un desgaste físico y emocional, me pasó un tren por encima.

Aparte, solo tuve cinco días libres y ya lo enganché con otra serie, con 'Eva y Nicole', y llegué allí, que me miraron y me dijeron: "Hostia, ¿quién es este?". Que bien que allí empezamos lentito. Si llega un buen guion, una dirección y una plataforma o no plataforma con el proyecto adecuado, seguramente, porque lo que queremos siempre es trabajar en proyectos bonitos.

Lo que está haciendo Natalia Sánchez ahora en 'Sueños de Libertad' me parece una locura. A nivel de guiones, a nivel de exigencia... No todos los actores somos iguales, algunos tienen un motor que llevan el trabajo de las diarias mucho mejor y otros que sufrimos el doble. Y no todos trabajamos igual y yo me llevó más el trabajo a casa, hay gente que desconecta, hay gente que tiene una memoria de retención completamente diferente...

¿Y cómo fue pasar de un entorno rural en 'Regreso a las Sabinas' a la jet set marbellí de 'Eva & Nicole'?

Estaba ya acabando un proyecto, porque este me llegó cuando quedaba un mes para acabar de grabar. Mientras que estaba preparándome las escenas de 'Regreso a las Sabinas' estaba medio pensando en 'Eva & Nicole' y el lujo... Intentando ver cómo era el personaje, cómo se viste, cómo se peina... Creando al personaje.

Yo no hubiese podido hacer los dos series a la vez y tampoco me hubieran dejado, porque es un personaje que está metido en todas las tramas posibles. Es verdad que en 'Eva & Nicole' es un personaje secundario, con muchísimas menos escenas de las que tengo en 'Regreso a las Sabinas'. Pero fue también un lujazo hacer una cosa premium, fue un regalo. Yo al principio no sabía si lo iba a poder hacer, pero al final te tiras al pozo y al final lo haces.

Al estar en plataforma y no tener el pulso de las audiencias, ¿cuál es vuestro termómetro para saber si un proyecto ha funcionado?

El boca a boca funciona bastante. Es un producto muy honesto que no engaña a nadie, es lo que es, es una diaria. Y las series diarias tienen muchísimos fans. Hay mucha gente que se había quedado medio huérfanas con el tema de los streamings, que no tenían dónde enganchar, y creo que esto para ellos es oro.