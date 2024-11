laSexta pone fecha de estreno a 'El Piano', el nuevo formato que te emocionará

laSexta pone fecha de estreno a su nueva gran apuesta para el prime time: la adaptación del aclamado formato internacional 'The Piano'. Presentado por Ruth Lorenzo, el espacio busca al mejor pianista aficionado en un programa que mezclará las emocionantes historias de sus protagonistas con su pasión por la música. 'El Piano' llegará el próximo martes 26 de noviembre, cogiendo el relevo de 'Pesadilla en la Cocina' en laSexta.

'El Piano' recorrerá distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por dos aclamados pianistas que observan su destreza desde cerca, en una habitación oculta.

Estos dos pianistas son Pablo López y el artista internacional Mika. Pablo López es un cantante muy conocido en nuestro país, reconocido por su papel en 'La Voz', tras darse a conocer en 'Operación Triunfo'. De talla internacional, Mika debutará en la televisión española tras ser coach de 'La Voz' o jurdo de 'Factor X' en Francia y presentar Eurovisión en 2022 junto a Laura Pausini.

| Atresmedia

Al final de cada episodio de 'El Piano', los participantes son citados en un mismo lugar y allí descubrirán quiénes son estos aclamados pianistas profesionales. Tras ver cómo tocan el piano, serán ellos mismos los que les expliquen qué buscan y anunciarán quién es el ganador del episodio. Será un momento de celebración y alegría puesto que, además, podrán tocar el piano juntos.

"Es un formato que aúna dos características esenciales en el entretenimiento de Atresmedia: calidad y talento. Sobre todo, tiene emoción, junto a la música. Es una manera de comunicarse y contar historias de todo tipo: solidaridad, superación, bonitas, tristes...", explicaba Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, en su presentación en el FesTVal de Vitoria.

"He vivido una montaña rusa de emociones, desde la risa que no me ponía contener, hasta las lágrimas. Hay mucha verdad, que es muy refrescante para la televisión de hoy y llega al corazón", explicaba Ruth Lorenzo.

'El Piano' es la adaptación del formato que ha arrasado en Reino Unido y que se considera el formato revelación del pasado año. Fue el mejor estreno de un nuevo programa de entretenimiento de los últimos 6 años en Channel 4. Además, ya se ha vendido en Países Bajos (RTL4), Dinamarca (TV2) y ha confirmado una segunda y tercera temporada en Reino Unido dado su éxito.