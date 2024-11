Las disculpas de David Broncano por lo que hizo con la abuela de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz visitó este martes 'La Revuelta' en La 1, marcando un reencuentro con David Broncano lleno de humor. Sin embargo, el presentador también dio una disculpa sincera por un incidente ocurrido en su última visita a 'La Resistencia'. Miguel Ángel Muñoz acudió al espacio para hablar sobre sus nuevos proyectos, pero desde el primer momento, el presentador quiso abordar un asunto pendiente.

Tras bromear sobre el parecido del actor con Marc Cucurella debido a su nuevo look, David Broncano dejó de lado el humor para disculparse públicamente. "Siempre nos salvas la vida porque vienes en el último momento", comentó al recibir a un sonriente Miguel Ángel Muñoz. El invitado respondió entre aplausos: "Es porque os tengo cariño y porque sois el programa de éxito, entonces no me lo puedo perder".

A continuación, David Broncano recordó un desafortunado incidente que tuvo lugar en 'La Resistencia': "Esto estuvo feísimo lo que pasó... Fue la temporada pasada, echamos gotelé a un póster de tu abuela, de un documental sobre ella que viniste a presentar. Cayó gotelé sobre la foto y luego nos enteramos de que acababa de fallecer".

| RTVE

Con visible arrepentimiento, David Broncano no tardó en disculparse en nombre del programa, ahora 'La Revuelta'. "Hicimos unas cuantas bromas y de repente alguien del público dijo 'se ha muerto'. Cuenta cómo lo viviste tú", le pidió a Miguel Ángel Muñoz. El invitado, por su parte, respondió con serenidad: "Aunque yo tengo muchísimo sentido del humor, el duelo uno lo vive a veces como puede".

El actor, además, zanjó el tema con palabras de agradecimiento y cariño. "Pero aquí siempre tratáis las cosas con mucho amor. Y como te dije, a mi tata le hubiesen encantado las bromas que hicisteis y desde aquí le mando un beso", comentó. De este modo, dejó claro en 'La Revuelta' que no había resentimiento. "No lo hiciste con ninguna mala intención", añadió.

El ambiente distendido continuó, con Miguel Ángel Muñoz asegurando que disfruta cada vez que participa en los programas de David Broncano. "Yo vengo aquí a echar el rato con vosotros y con el público, que me lo paso genial", afirmó el actor, dejando claro que su relación con el equipo sigue intacta.