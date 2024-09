'Una apuesta muy valiente': laSexta presenta 'El Piano' con Ruth Lorenzo

laSexta presenta su nueva gran apuesta para esta temporada: 'El Piano'. Presentado por Ruth Lorenzo, el espacio busca al mejor pianista aficionado en un programa que mezclará las emocionantes historias de sus protagonistas con su pasión por la música. Pablo López y Mika serán los jueces que estarán observando su talento y escogiendo a los mejores.

"Es un formato que aúna dos características esenciales en el entretenimiento de Atresmedia: calidad y talento. Sobre todo, tiene emoción, junto a la música. Es una manera de comunicarse y contar historias de todo tipo: solidaridad, superación, bonitas, tristes... Lo hemos calificado del anti talent show, porque los concursantes no buscan un premio, solo buscan expresarse, en este caso, a través del piano", explicaba Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia.

"Es un formato muy honesto y generoso. Una apuesta muy valiente, porque es un espacio diferente y arriesgada para prime time. Ha sido un casting complejo, porque no se trata de ir a un conservatorio y encontrar a doce estrellas, sino encontrar a personas que sepan emocionar con el piano. Ellos escogen a la persona que más les ha llegado al corazón", añadía Mario Briongos, directivo de la productora Fremantle.

| Atresmedia

De este modo, Ruth Lorenzo se ha mostrado entusiasmada con 'El Piano': "Es una joya. He tenido a unos compañeros que, aunque sea en la distancia, me han estado apoyando. Mi papel es conectar con esas personas que vienen a demostrar su amor con la música, pese a las adversidades que están pasando. Es decir sin palabras lo que están sintiendo".

"He vivido una montaña rusa de emociones, desde la risa que no me ponía contener, hasta las lágrimas. Hay mucha verdad, que es muy refrescante para la televisión de hoy y llega al corazón", añadía la presentadora.

Por su parte, Pablo López también está muy feliz: "He participado mucho tiempo en historias a través del piano, tanto en mi música, como en otros programas, pero aquí acababa agotado. Veía la sensación de estar viviendo un déjà vu. Mi alma entraba y seguía con cada persona que estaba ahí, sabiendo que la música aún es inexplicable. Poder expresarte a través de un piano es una suerte y a la vez un desgarro".

| TVeo

"Ha sido una experiencia muy verdadera, que es raro en televisión en estos últimos años. Había rechazado 'El Piano' en otros países después de la experiencia tan fuerte en Reino Unido, pero la motivación para hacer este programa para no forzar este experimento. Música y humanidad son muy importantes a preservar en este formato y he teniendola sensación de que estos elementos fundamentales han sido protegidos", explicaba, por su parte, Mika.