Pablo López y Mika se unen en 'El Piano': 'Nos conocimos directamente grabando'

laSexta estrenó el pasado martes 26 de noviembre una de sus grandes apuestas de esta temporada. Se trata de 'El Piano', un nuevo formato presentado por Ruth Lorenzo, la anfitriona perfecta para este espacio musical que emocionará a todos los espectadores. Pablo López y Mika, además, son los dos jueces del aclamado 'El Piano'.

De este modo, 'El Piano' recorre distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por Pablo López y Mika, que observan su destreza desde muy cerca, en una habitación oculta. Hablamos con los dos jueces sobre lo que ha supuesto para ellos 'El Piano'.

Pablo López, cuando te llegó la propuesta, que supongo que para ti sería un sueño al ser un programa de televisión centrado en el piano, ¿te lo pensaste? ¿Cómo fue esa primera llamada?

Pablo López: Soy de saltar al vacío, de saltar a un vacío gigantesco y me lo pienso en tres segundos. Realmente no me lo podía creer, no podía creer que se hiciera un formato así, hasta que pude vivirlo y verlo a través de los programas que ha hecho Mika en Inglaterra. No me lo podía creer, pero no me lo pensé dos veces. El orgullo de poder hacerlo y combinarlo con 'La Voz', que es algo que a mí me da muchísimas alegrías. Me parece que la vida me sonríe.

¿Se te solapó con 'La Voz'? ¿Hiciste los dos formatos a la vez?

Pablo López: Eehh.. Sí. (Risas). Yo no sé lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Iba del formato pequeñito al plató, era una sensación extraña, y encima calladito. Insisto, es una experiencia, tanto por todo el equipo como en general, que me ha aportado muchísimo.

¿Cuál ha sido el momento más emocionante?

Pablo López: Encontrarme con Mika. Nos conocimos directamente grabando, no nos vimos en maquillaje ni antes. Me pone los vellos de punta. Me pareció muy emocionante porque iba a ser muy de verdad. Ya estábamos rodando y nos encontramos a través del piano. Para mí, fue de lo más emocionante.

Mika: Fue una conexión gracias a la música. Lo que me gusta de este programa es que tenemos sorpresas. No se puede saber qué ocurrirá

Pablo López: De hecho, sigue siendo emocionante para nosotros porque hay aspectos y ángulos que no hemos visto nosotros. No sabíamos la historia, no sabíamos nada...

Mika: Estábamos encerrados en una pequeña habitación durante 14 horas al día, sin personas que hablan

Pablo López: A nosotros nos pasaba que no parábamos de hacerles preguntas a los cámaras.

Mika: Es el único programa en Europa, probablemente, que se hace todo en equipo. Nadie puede estar con nadie.

Mika, ¿qué tal con el castellano? ¿Has dado clases?

Mika: Estoy aprendiendo. He empezado a aprender el español para hacer este programa. Tenía respeto, mucho miedo... Después de una llamada, entendí que la filosofía justa es la actitud. Este formato es un happening, es algo muy delicado... No tienes la protección ni el mecanismo de un formato normal, y el cómo funciona es una maravilla.

Para mí, el español es un divertimento. Es muy divertido porque la lengua abre una cultura. A mis 41 años, abre nuevas experiencias. Lo normal es tener miedo. Aprender una lengua no es fácil. Hacerlo con ayuda de un profesor es algo que haces cuando tienes 18 años, no cuanto tienes 41, pero es fundamental y super importante tener miedo en la vida. Igual que cuando tenemos miedo antes de cada actuación. Cuando hablas en la misma lengua y trabajas en el mismo territorio, en el mismo país, la música abre.

Pablo López: Una cosa es eso, otra cosa es trabajar en Francia, en Italia, en Inglaterra... (risas)

Mika: Este encuentro, aquí en España, es el que más me gusta de los últimos 5-10 años de mi carrera. Es una cosa muy sincera. Al principio, llevaba el inglés... (Risas). Un poco "tieso", y también llevaba un poquito de francés.

Ahora que se ha abierto esa puerta, el grupo Atresmedia tiene 'La Voz' aquí en España, ¿te gustaría ser coach?

Mika: 'La Voz' es un programa que me gusta muchísimo. He hecho mucho 'La Voz' en Francia, pero para hacer 'La Voz' necesito hablar mucho mejor español. Quiero hacerlo muy bien. El miedo es algo importante. Cuando tienes miedo, es una provocación para tu manera de observar el mundo que te rodea, pero también para tu manera de responder. Y también es una provocación a la técnica. Cuando tú eliges tocar una pieza, provoca una mirada, es una declaración de intenciones, musical y artística.

Para este formato ('El Piano') te han llamado del original y de España, ¿te han llamado de otros?

Mika: Sí, pero he dicho que no, porque necesito muchas cosas para garantizar que podemos hacer una estructura verdadera e interesante.

¿Te llamaron a la vez?

Mika: Sí, porque es un programa donde la semántica, la estructura que eliges, lo que quieres hacer, es muy delicado. Cuando hemos empezado en Inglaterra, no hemos tenido nada de información. Richard (el creador del formato) dice que para desarrollar un programa es mirar las cámaras, desarrollar una idea y nosotros hacerlo. El día de antes yo llegaba de un concierto de Francia, para una estación de Londres, sin estructura, sin guion, sin nada. Fue una cosa muy verdadera, muy natural y muy interesante. Esto lo hemos elegido nosotros.

Pablo López: Esta soledad. En las reuniones que tuvimos con Atresmedia se dejó bastante claro. Como bien ha dicho Mario, de Fremantle, él dirigía porque el hilo conductor de un formato nuevo tan "minimalista" necesita de una voz que venga de dentro y era él. Por muchos productores o cadena que hubiera por medio, cámaras, equipo... la única conexión que tenía era con él, y estaba callado.

Mika: Las historias, las creaciones musicales son muy delicadas. Esto es un vacío total en el que nos hemos encontrado y podemos hablar. El vacío provoca la creatividad en tus pensamientos y creaciones. Esto es bastante fundamental en este formato. Espero que hayamos podido hacer en España la versión más fiel a la edición inglesa que creamos hace 3 años.