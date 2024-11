Eva González anuncia un giro de 180º en la mecánica de 'La Voz' que nadie esperaba

'La Voz', sorprendió tanto a los espectadores como a los propios coaches con una inesperada novedad durante la gala del asalto final. Eva González fue la encargada de comunicar el cambio histórico en la mecánica, dejando atónitos a Antonio Orozco, Pablo López, Malú y Luis Fonsi. "Me parece muy duro", exclamó Malú, reflejando el impacto de la noticia.

El objetivo del asalto final era claro: reducir los equipos de cada coach para que solo los mejores talentos lleguen a los directos. Hasta ahora, esta fase del programa se desarrollaba mediante enfrentamientos musicales entre los integrantes de un mismo equipo. Sin embargo, esta temporada, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío completamente nuevo.

Eva González reveló la innovadora mecánica de 'La Voz' al inicio de la noche: "Tenéis que afrontar un desafío único". Finalmente, añadió más detalles: "Por primera vez, llegan al asalto final las batallas cruzadas, vais a luchar todos contra todos. Tenéis que tomar dos decisiones: la primera será a qué compañero queréis enfrentar y la segunda a qué talent de elegís para esa batalla".

| Atresmedia

La reacción de los coaches no se hizo esperar. Mientras Malú calificaba la decisión como algo complicado: "Tenerles que enfrentar a unos con otros me parece muy duro", Pablo López admitió su inquietud: "Me da miedo perder a cualquiera de ellos". Por su parte, Luis Fonsi optó por un enfoque más optimista: "Sé que están preparados. Les va a ir bien". En tanto, Antonio Orozco destacó el alto nivel de los concursantes: "'La Voz' está muy reñida".

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí, ya que Eva González anunció otro cambio crucial: "El ganador de la batalla y, por tanto, la persona que pasa a los directos de 'La Voz' la elegirá por primera vez esta temporada el público presente en plató". Este giro en el programa fue bien recibido por los coaches, quienes celebraron la decisión: "Nos apetece que ellos decidan".

Por su parte, los concursantes aceptaron el desafío con determinación. "Supongo que vendréis preparados para darlo todo esta noche, ¿no?", les preguntó Eva González. La respuesta, un rotundo "¡Claro!", resonó en todo el plató de 'La Voz'.