Orange le da la mala noticia a sus clientes: se pueden quedar sin servicio este día

Orange ha dado una mala noticia a muchos de sus usuarios de Orange TV. Especialmente a aquellos que disfrutan del servicio a través de una Smart TV LG.

A partir del 8 de enero de 2024, algunos modelos de esta marca dejarán de ser compatibles con la plataforma de televisión. Lo que podría dejar a muchos clientes sin acceso a su contenido habitual. La afectación será mayor para los modelos anteriores a 2018.

¿Qué significa esto para los usuarios con Smart TV LG?

El anuncio ha causado preocupación entre los usuarios de Orange TV que cuentan con modelos de Smart TV LG previos a esta fecha. En cuestión de unas semanas estos televisores ya no podrán acceder al servicio de Orange TV de manera directa.

Los clientes afectados se han encontrado con un mensaje en su pantalla que informa sobre esta incompatibilidad. Este mensaje les ofrece dos opciones para continuar disfrutando del servicio.

Las opciones que ofrece Orange a los afectados

En un intento por solucionar este problema, algunos usuarios han recurrido a las redes sociales. Buscan una respuesta que no implique necesariamente tener que cambiar de televisión. Sin embargo, la respuesta por parte de Orange ha sido clara: no existe otra solución que no pase por la renovación del televisor o la compra de un dispositivo adicional.

Si no se contempla la opción de cambiar la Smart TV, Orange ha propuesto como alternativa el uso de un 'dongle'. Es un dispositivo pequeño que se conecta al televisor y permite seguir disfrutando de Orange TV. Algunas de las opciones más populares son el TV Stick 4K de Xiaomi o el Amazon Fire TV Stick.

Estos dispositivos se conectan al televisor a través del puerto HDMI. Permiten acceder a diversas plataformas de streaming y servicios como Orange TV sin necesidad de renovar el televisor.

¿Por qué esta medida afecta solo a modelos anteriores a 2018?

La razón por la que los modelos anteriores a 2018 se ven más afectados por esta incompatibilidad tiene que ver con la tecnología. También con las actualizaciones de software que requieren los servicios modernos de transmisión.

Las Smart TV de LG fabricadas antes de esa fecha no cuentan con las actualizaciones necesarias para soportar las últimas versiones de las aplicaciones. Esto ha hecho que Orange no pueda garantizar el correcto funcionamiento de su plataforma en estos modelos más antiguos.

¿Cómo afecta esto a la relación con Orange?

Este cambio no solo afecta a los usuarios de Smart TV LG, sino también a la relación entre Orange y sus clientes. Si bien la empresa ha ofrecido soluciones como la renovación de dispositivos, algunos usuarios se sienten decepcionados. Sobre todo por la falta de opciones para seguir disfrutando de su servicio sin tener que hacer un gasto adicional.

Por lo tanto, la compatibilidad de Orange TV con ciertas Smart TV LG se verá reducida a partir del 8 de enero de 2024. Lo que afectará principalmente a los modelos anteriores a 2018.