La oferta de trabajo que arrasa en Barcelona: 100 puestos y sueldos de más de 2.000 €

En estos tiempos, conseguir un empleo bien remunerado y con condiciones accesibles se ha vuelto casi un sueño para muchas personas. Encontrar un trabajo que no solo ofrezca un sueldo atractivo, sino que además no requiera experiencia previa, es aún más raro.

Sin embargo, parece que en Barcelona ha surgido una oportunidad que está llamando la atención de muchos, especialmente en el sector de servicios esenciales. Para quienes buscan estabilidad y un sueldo competitivo, este trabajo podría ser la clave para dar un giro a su situación laboral.

Una oportunidad para todos

Se trata de una propuesta que está causando sensación: 100 puestos de trabajo como operarios de limpieza viaria en la ciudad de Barcelona. El encargado de llevar a cabo este proceso de selección es FCC, una empresa líder mundial en servicios ciudadanos.

Esta compañía, conocida por su compromiso con la gestión sostenible y la mejora de infraestructuras, ha lanzado una campaña para contratar personal para tareas de limpieza y recogida de residuos. Su radio de actividad está en diferentes zonas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Lo más llamativo de esta oferta de trabajo en Barcelona es que no se requiere experiencia previa. Sí, has leído bien, no es necesario haber trabajado antes en este tipo de labores para poder aplicar. Sin embargo, existen dos requisitos que los candidatos deben cumplir: contar con el título de EGB o ESO y tener el carnet de conducir clase B en vigor.

Condiciones laborales atractivas

Además de los requisitos accesibles, lo que hace que esta oferta sea aún más irresistible es el salario. FCC ofrece un sueldo bruto anual que va desde los 21.000 hasta los 27.000 euros, lo que equivale a un sueldo mensual que ronda entre los 1.750 y los 2.250 euros. Para muchos, esta cifra es más que atractiva, sobre todo si se tiene en cuenta que los puestos son para trabajos a tiempo completo y con horarios intensivos, pero flexibles.

Los turnos abarcan desde la mañana hasta la noche, y aunque los empleados trabajarán de lunes a domingo, los contratos también incluyen festivos entre semana. Los trabajadores podrán disfrutar de días libres durante la semana, lo que facilita una mejor conciliación entre el trabajo y la vida personal. Estos contratos están pensados para septiembre, aunque es posible que, dependiendo de las necesidades, puedan extenderse o abrir nuevas vacantes en el futuro.

¿Cómo postularse?

Si después de leer esto, te interesa el puesto, no dudes en preparar tu currículum. El proceso de selección ya está en marcha, y FCC está esperando recibir solicitudes para comenzar a evaluar a los candidatos. Con solo cumplir los dos requisitos y enviar el currículum a la empresa, podrías estar un paso más cerca de conseguir uno de estos deseados puestos de trabajo.

Esta oferta de empleo en Barcelona es una oportunidad que muchas personas no querrán dejar pasar. Sueldos atractivos, condiciones laborales razonables y la posibilidad de trabajar en una empresa de prestigio internacional, hacen de esta propuesta una de las más interesantes del momento. Si estás buscando un trabajo bien remunerado en Barcelona, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.