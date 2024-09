El tajante aviso de Doña Manolita sobre los 'números feos' de la Lotería de Navidad

Cada año, los jugadores de la Lotería buscan décimos con números considerados "bonitos" o especiales, como aquellos terminados en cifras redondas o con secuencias llamativas.

Sin embargo, Doña Manolita, la famosa administración de España, ha dado un aviso importante: no debemos subestimar los llamados "números feos".

Según la administradora, no hay razón para creer que un número menos estético tenga menos probabilidades de ganar. La Lotería de Navidad es un sorteo totalmente aleatorio, lo que significa que cualquier combinación tiene las mismas posibilidades de llevarse el premio Gordo.

Los 'números feos' de los que todo el mundo habla

Los "números feos" son aquellos que, a simple vista, no son atractivos para muchos compradores. Por ejemplo, aquellos que contienen dígitos repetidos, secuencias no convencionales o terminaciones que no suelen ser populares, como el 1 o el 9.

Sin embargo, la historia de la Lotería de Navidad nos ha demostrado que estos números "imperfectos" han sido ganadores en varias ocasiones.

¿Por qué deberíamos comprar esos décimos?

Doña Manolita asegura que, a pesar de las preferencias estéticas, el resultado final no depende de la belleza del número, sino de la suerte. Es más, algunas de las administraciones que más premios han repartido, como Doña Manolita, han vendido billetes con estas características.

Por lo tanto, la recomendación es clara: no te dejes llevar solo por la apariencia. Al final, todos los números tienen las mismas probabilidades de ser agraciados.

El consejo final de Doña Manolita

Si tienes dudas al elegir un número porque no parece atractivo, recuerda el consejo de Doña Manolita: la suerte no tiene favoritismos estéticos.

Así que, si encuentras un décimo que te parece menos interesante, no lo descartes. Podrías estar frente al próximo ganador del Gordo.

Con todo, este aviso de la famosa administración subraya que en la Lotería de Navidad, todos los números, feos o bonitos, tienen las mismas oportunidades. Así que, ya lo sabes: compra con confianza, sin dejarte influir por supersticiones o apariencias. Es lo mejor que puedes hacer de cara al próximo sorteo del 22 de diciembre de 2024.